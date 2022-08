Het is natuurlijk iets dat je altijd wil weten, toch? Dit verdienen Formule 1-coureurs in 2022!

In Formule 1 gaat er een hele hulp geld rond. Het is misschien wel de meest kapitalistische sport ooit, op het wereldkampioenschap kaviaarsmijten en champagnekurken poepen na dan. Niet alleen de complete fabrieken en teams kosten handen vol geld, ook zo’n coureur kost het nodige. Daar zijn ‘we’ achtergekomen.

Het Britse niewsblad Independent heeft namelijk berekend hoeveel alle Formule 1-coureurs kosten voor hun teams. Dat omschrijven we expres op deze licht-cryptische wijze. Formule 1-coureurs verdienen over het algemeen veel meer dan hun salaris. Er zijn ook de nodige sportieve beloningen als ze erg goed presteren. Daarnaast zijn er de vele sponsordeals waarmee de coureurs hun pensioen kunnen bekostigen.

En Lewis Hamilton hoeft niet eens te sparen voor zo’n Bose QuietComfort, die is gewoon van de zaak. #blessed #gratefull #40millieopdebank

Dit verdienen Formule 1-coureurs in 2022:

We beginnen eerst even met de lijst en bespreken enkele opvallende dingen:

Lewis Hamilton (€ 40.000.000) Max Verstappen (€ 40.000.000) Fernando Alonso (€ 15.000.000) Lando Norris (€ 12.000.000) Sebastian Vettel (€ 11.000.000) Daniel Ricciardo (€ 11.000.000) Charles Leclerc (€ 9.000.000) Carlos Sainz (€ 7.000.000) Valtteri Bottas (€ 7.000.000) Lance Stroll (€ 7.000.000) Sergio Pérez (€ 6.000.000) Kevin Magnussen (€ 4.800.000) George Russell (€ 4.000.000) Esteban Ocon (€ 4.000.000) Pierre Gasly (€ 4.000.000) Alex Albon (€ 1.500.000) Guanyu Zhou (€ 730.800) Mick Schumacher (€ 730.800) Nicholas Latifi (€ 730.800) Yuki Tsunoda (€ 364.900)

Dikke leaseauto! Gewoon van de motorenleverancier. Waarschijnlijk. Verstappen wist al op welke positie hij ging staan.

Uiteraard staan Hamilton (bijna achtvoudig wereldkampioen) en Max Verstappen (regerend wereldkampioen) bovenaan. Het bedrag is wel enorm, zeker in vergelijking met hun teamgenoten.

Bij Verstappen zou je nog kunnen schermen met een enorme potentie: hij is nog erg jong en heeft bijgetekend tot 2028. Daarnaast is hij aantoonbaar sneller dan zijn teammaat. Tussen Lewis en Russell bij Mercedes is het verschil wel heel erg groot qua salaris, terwijl ze op het asfalt dicht bij elkaar zitten.

Zakgeld Lance Stroll

Onderaan bungelt Yuki Tsunoda. Logisch, bij AlphaTauri (en daarvoor Toto Rosso) is het F1 ‘mogen’ rijden de beloning. Het is en blijft een opleidingsteam. Verder kunnen we ook zien waarom Ricciardo wel weg mag bij McLaren: hij drukt behoorlijk op de begroting terwijl verse coureurs doorgaans vrij voordelig zijn. Overigens zal McLaren het contract van Ricciardo moeten afkopen (dus alsnog gewoon betalen). Vandaar de hele soap eromheen.

“Oooooohhhhh, verse centjes”

Fernando Alonso is dit jaar al grootverdiener: hij staat op de derde plaats. De kans dat hij volgend jaar nog meer gaat verdienen is erg aannemelijk. Ook leuk, het zakgeld van Lance Stroll is ook bekend: € 7.000.000! Verder valt op dat Ferrari twee topcoureurs heeft relatief weinig geld.

