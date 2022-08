Gaat Mercedes de tweede seizoenshelft domineren?

Het is maar goed dat Max Verstappen een straatlengte voorsprong heeft op zijn naaste belagers. Mercedes zou namelijk wel eens de tweede seizoenshelft kunnen gaan domineren.

De Formule 1 is nog bezig aan een lekkere zomervakantie, doch wij verslaafden kijken natuurlijk alweer uit naar de volgende race. Deze zal over twee weken verreden worden op het iconische circuit van Spa Francorchamps. Het zag er naar uit dat het misschien wel de laatste Grand Prix op dit circuit zou worden, maar gelukkig zit daar nu toch weer beweging in. Dat doet ons natuurlijk deugd, want door de fraaie layout en de immer aanwezige kans op regen, staat de Belgische Grand Prix altijd garant voor spektakel. Zo lang ‘ie maar daadwerkelijk van start gaat tenminste…

TD039

Dit jaar is de Belgische Grand Prix echter extra spannend. Dat heeft alles te maken met het in werking treden van Technical Directive 039 (TD039). Dit is de lang verwachte regelwijziging om porpoising tegen te gaan. Nadat de auto’s begin dit jaar en met name in Bakoe vervaarlijk de baan over stuiterden, heeft de FIA besloten dat hier toch echt wat aan gedaan moest worden. Dit niet in de laatste plaats op aansporing van Toto Wolff. Zijn laatste argument was dat porpoising voor hersenschade kan zorgen. We hadden natuurlijk kunnen weten dat ook Toto een trouwe lezer van autoblog is.

Skid Blocks

Nu is het waarschijnlijk niet slecht voor de hersenstof van de coureurs om de bruinvis keihard aan te pakken. Doch TD039 wordt niet per se als goed nieuws gezien voor topteams Red Bull en Ferrari. Onder TD039 moet onder andere de rijhoogte verplicht worden aangepast, als te heftig gestuiter wordt vastgesteld. Maar met name ook voor Red Bull belangrijker: daarnaast wordt tevens een mogelijke truc met de skid blocks onmogelijk gemaakt.

Rare flex, maar oké

Er wordt gedacht dat Red Bull én Ferrari de regels op een manier hebben geïnterpreteerd waardoor slechts bepaalde delen van de onderkant van de plank voldoen aan de regels die de FIA heeft gesteld aan de flexibiliteit hiervan. Te weten: de delen waarop de FIA de tests uitvoert om deze flexibiliteit te meten. Echter is het de bedoeling dat de hele plank voldoet aan deze regels. Mogelijk zou dat bij de twee toppers van dit jaar dus niet het geval zijn. Dat levert dan indirect een snelheidsvoordeel op.

Sjors

Red Bull teambaas Christian Horner heeft overigens al laten weten dat het wat hem betreft onzin is dat Red Bull niet aan de regels zou voldoen. Hij denkt dan ook dat het team weinig last heeft van de regelwijziging. George Russell echter is daar niet zo zeker van. Gisteren schreven we al dat Sjors denkt dat Mercedes vanaf Spa wel eens lekker mee kan gaan doen:

Ferrari en Red Bull hebben de grenzen van het reglement opgezocht, zoveel is duidelijk. Wij hebben de geest van het reglement wel gerespecteerd. We hebben natuurlijk geen garantie dat we hierdoor dichter bij hen in de buurt komen. Elke auto is anders. Maar dit gaat Red Bull en Ferrari in ieder geval niet helpen. George Russell, rekent zich vast rijk

Domineren?

Meer tekenen dat Mercedes écht weer gaat domineren, is dat Toto Wolff zich bij RacingNews365 gniffelend afvraagt waarom Red Bull en Ferrari zo fel tegen de nieuwe regels gekant zijn:

Waarom vechten ze tegen de nieuwe regels? Ik lees in de media dat ze er weinig last van zullen hebben. Het is geen grote verandering. Men dreigt zelfs met juridische stappen. Geen enkel team heeft dat ooit gedaan tegen de FIA. Aan de voorkant van het veld wil je natuurlijk dat alles hetzelfde blijft. Toto Wolff, vraagt retorische vragen en geeft dan toch zelf het antwoord

Waarvan akte. Nu Mercedes toch al wat beter op stoom leek te komen de laatste races, zou het wel eens net dat beetje verschil kunnen maken. Wij geloven er niet in…Maar het zou kunnen. Denk jij dat Mercedes de tweede seizoenshelft als vanouds gaat domineren? Laat het weten, in de comments!