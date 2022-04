Zin in de zomer met heerlijke Audi R8 Spyder op Marktplaats

Vrijwel alles klopt aan deze knaloranje Audi R8 Spyder op Marktplaats. Toch fijn om even naar cabrio’s te shoppen met de zomer in het verschiet.

De betaalbare cabrio is een uitstervend ras. Men loopt niet zo gigantisch warm meer voor een kleine, goedkope auto waar het dak af kan. Dat is jammer, want elk jaar denk je toch wanneer de zomer voor de deur staat: het is toch wel leuk.

Dikke cabrio

Dan kun je twee dingen doen. Of genieten van het aanbod goedkope cabrio’s dat er nu is, denk aan de MINI Cabrio of de Mazda MX-5. Of tast iets dieper in de buidel, omdat er in hogere prijsklassen toch wel vaker een dakloze variant van een auto is. Vandaag doen wij even allebei. De auto van vandaag is relatief voordelig, maar was nieuw een peperdure en exclusieve cabriolet. Het is, en we drukken dit expres niet zacht uit, een enorm fijn exemplaar van een Audi R8 Spyder.

Audi R8 Spyder

Bijna alles aan deze Audi R8 Spyder op Marktplaats is uniek. Het is eentje van de eerste generatie die van 2007 tot en met 2016 verkocht werd (de Spyder van 2009 tot 2016). Het exemplaar van vandaag betreft er eentje van na de facelift, bouwjaar 2015 om precies te zijn. De specificatie is al vrij uniek: voor het exterieur is de kleur Samoa Orange gekozen. Lekker opvallend en lekker zomers. Het exterieur is verder redelijk normaal: zilveren vijfspaaks velgen, zilveren voorruitlijst en ‘gewoon’ een zwart stoffen kap.

V8 met handbak!

Nog leuker is de aandrijving van de Audi R8 Spyder op Marktplaats: het is voor de verandering eens niet de 5.2 liter grote V10. Dat is een heerlijke motor, maar deze R8 is de OG. Dit exemplaar heeft namelijk de 4.2 liter grote V8 waarmee de R8 debuteerde in 2007. Goed voor 430 pk en een sprinttijd van 4,8 seconden naar de 100 km/u. Niet verkeerd en dan ook nog eens met de vriend van elke autopurist: een handgeschakelde zesbak. Er is voor zowel de V10 als V8 een hoop te zeggen, maar de 4.2 met handbak voelt toch iets authentieker aan. Wij houden er wel van.

Interieur

Wanneer er voor een kleurtje als oranje wordt gekozen, is daarna de koek wel op qua gewaagde kleurstelling. Dat merk je ook in het interieur van de Audi R8 Spyder op Marktplaats. Die is namelijk vooral heel zwart. Een gave toevoeging is oranje stiksels op het stuur en in de middenconsole, maar die hadden wij eigenlijk graag ook nog op de stoelen gezien. Ach, nagenoeg perfect is meer dan goed genoeg.

De combinatie kleur, dakloos en V8 met handbak maakt deze Audi R8 Spyder op Marktplaats stiekem wel erg fijn. De auto uit 2015 heeft 57.000 km gelopen, dat valt allemaal erg mee. Het zorgt ook voor een mooi stukje afschrijving en dus moet je nog 99.950 euro meenemen om deze knaloranje Audi R8 Spyder te bemachtigen. De advertentie bekijken kan op Marktplaats.