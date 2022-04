Zeldzame coupé voor 15k – Autoblog advies!

Eindelijk, op zoek naar een betaalbare en zeldzame coupé voor 15k. Wat zijn de opties?

Normaal gesproken behandelen we alleen de aanvragen van de mensen die er zelf mee gaan rijden. Een auto voor de ouders, buren of de plaatselijke priester uitzoeken is leuk en aardig, maar dan heel graag wel de aanvraag van hen. Voor vandaag hebben we een uitzondering gemaakt.

Het gaat namelijk om een auto voor de dochter van Hans. Zij is 19 geworden en Hans zoekt de meest geschikte auto voor haar. Nu kun je vrij eenvoudig zeggen: zoek de mooiste Toyota Aygo die in het budget past en ga daar een paar jaar mee rijden. Dan kan ze lekker ervaring opdoen. Daarbij zijn de kosten voor onderhoud, brandstof, motorrijtuigenbelasting en vooral verzekering enigszins behapbaar. Vandaar uit kan ze dan door naar iets leukers.

Maar voor Hans is dat nú al tijd. Hij zoekt voor haar een niet alledaagse coupé voor 15K. Het mag eventueel een cabriootje zijn, maar het moet niet iets zijn dat je op iedere straathoek aantreft. Een ding moet het sowieso niet zijn, en dat is iets met een hoge instap. Geen bejaarden-mobiel, maar een sportieve auto. Het hoeft geen racemonster te zijn en een Mercedes CL500 is wellicht een beetje overkill.

De wensen en eisen van …. voor een zeldzame coupé voor 15k zijn als volgt:

Huidige auto’s Geen Koop of lease Koop Budget 15.000 euro Reden aanschaf Eerste auto voor mijn dochter Jaarkilometrage 10.000 km Brandstofvoorkeur Benzine Gezinssamenstelling Ze is single Voorkeuren Alle niet alledaagse auto’s No-go modellen Polo, golf, Clio, 208, corsa,…..

Mini Cooper Coupé (R58)

€ 14.750

2015

35.000 km

Waarschijnlijk past deze auto het beste qua eisen voor een zeldzame coupé voor 15k. Er is een grote kans dat je dochter dit ook het leukste vindt. De Mini Coupé is een beetje een vreemd wagentje. De auto heeft iets meer wegligging dan vermogen, wat ‘m leuk maakt om te rijden zonder dat de snelheden te hoog liggen. Er zijn (veel) snellere versies, maar als je een reguliere Cooper zoekt (het instapmodel) dan kun je exemplaren vinden met bijzonder weinig kilometers in uitmuntende staat.

Oh, en een lekker rijke uitrusting. Het mag dan een kleine auto zijn, maar veel exemplaren zijn uitgerust met navigatie, leer, clima en xenon. Op zo’n klein wagentje. Het grootste nadeel is misschien meer in algemene zin: de Mini Coupé is niet bijzonder anders om te rijden dan een gewone Mini, maar je hebt aanzienlijk minder ruimte (en de Coupé was iets duurder). Maar in dit specifieke gevallen is ‘ie meer fun én unieker.

Honda CR-Z 1.5i VTEC IMA Sport (ZF1)

€ 11.950

2012

50.000 km

Kijk, we hoeven echt niet altijd ver over het budget te gaan. We denken namelijk de ideale auto gevonden te hebben voor als je zoekt naar een zeldzame coupé voor 15k, eh, 12K dus. Perfect voor een beginner. De CR-Z is in mechanische zin dermate verstandig, dat ‘ie bijna saai is. Onder het kekke koetswerkjes zit een eenvoudige 1.5 VTEC viercilinder elektromotor. Met 125 pk is ‘is vlot zat voor een beginnend bestuurder.

Het mooie is, deze auto’s zijn bijzonder zuinig. Dat niet alleen, als het aankomt op betrouwbaarheid heb je er ook weinig issues mee. Honda’s zijn immers een van de meest betrouwbare auto’s. We vonden de duurste CR-Z en zelfs die is nog 3 mille onder budget. Nadelen? Net als bij de Mini Coupe1 is de CR-Z niet heel erg praktisch, maar de CR-Z heeft een achterbank en bruikbare bagageruimte. Het zicht naar achteren is flink beroerd. Maar ja, als dat het enige is.

Hyundai Veloster 1.6 GDI i-Catcher

€ 13.500

2014

50.000 km

We gaan door met een verstandige keuze, waarvoor niet het complete budget aangesproken hoeft te worden. De Hyundai Veloster is namelijk een perfecte gegadigde! In het budget kun je gemakkelijk een Turbo vinden, maar in dit geval hebben we gezocht naar de leukste uitvoering met zo min mogelijk kilometers. Daarbij heb je met 141 pk op zich voldoende als eerste auto, toch?

De Veloster is een unieke auto, want je komt ze weinig tegen. Als je wil, kun je ze vinden in de meest bijzondere kleuren. De rijervaring is die van een sportief afgestelde C-segment hatchback, niet echt een bijzondere sportcoupé. Maar daar is op zich niets mis mee. De Veloster is in vergelijking met de bovenste twee auto’s aanzienlijk praktischer door het extra deurtje. Qua betrouwbaarheid zit het ook wel snor.

BMW 120i Coupe (E82)

€ 13.950

2012

55.000 km

De BMW 1 Serie is niet een zeldzame auto, maar deze coupé’s zie je bijna nooit. Zeker niet de faceliftmodellen. Dat is op zich niet heel erg vreemd, want de 3 Serie Coupé is nauwelijks zwaarder en duurder, maar wel ruimer en iets eleganter. Deze 1 Serie is meer fun en heeft meer de potentie om een toekomstige klassieker te worden. Je moet sowieso kijken naar de 120i, want de 125i valt buiten budget. Nu is een zescilinder behoorlijke overkill. De 120i is niet zo licht als je zou denken, maar in combinatie met deze motor is het prima.

170 pk lijkt veel, maar écht snel is deze auto (absoluut) niet. Wel is er een achterbank en kofferruimte aanwezig. En omdat het gewoon een 1 Serie is, zijn onderdelen en onderhoud geen probleem. De aandachtspunten kun je hier bekijken. Een 118i Cabrio is eventueel ook een (leuke) optie, maar al iets minder zeldzaam.

Peugeot RCZ

€ 13.900

2013

65.000 km

Als je een zeldzame coupé voor 15k zoekt, dan is de Peugeot RCZ absoluut de moeite waard om te kijken. De RCZ is een bijzonder geval, het is in elk geval een speciale auto, een zeldzame auto en een coupé. Dat past dus helemaal in het plaatje. Het interieur is erg fraai met fijne sportstoelen. Heel erg ruim en praktisch is het niet, maar dat was ook niet de bedoeling.

De 1.6 motor is in de omgang heel erg fijn: veel koppel, voldoende vermogen en bij normaal gebruik een aanvaardbaar verbruik. Het is alleen wel de 1.6 THP-motor waar het internet over vol geschreven staat. Gelukkig kun je in het budget zoeken naar een heel jong exemplaar met zeer weinig kilometers met dealer-garantie.

Pontiac Solstice

€ 14.900

2006

95.000 km

Als het echt obscuur moet zijn, de Pontiac Solstice! Het is een soort Mazda MX-5, maar dan van General Motors. In plaats van een 1.6 of 1.8 heeft de Soltice een dikke 2.4. Het koetswerk is ook compleet afwijkend van alles dat je op de weg ziet. Eerlijk is eerlijk, de Solstice ziet er veel duurder uit dan dat ‘ie is.

Net als bij de MX-5 is er gebruik gemaakt van vrij simpele techniek. Je kan ook kiezen voor een Opel GT, in basis dezelfde auto. De Opel-versie heeft echter een 2.0 Ecotec turbo met 260 pk. Op de achterwielen. Misschien een beetje overkill.

YOLO: Hyundai Genesis Coupé

€ 12.950

2011

175.000 km

Als je iets wenst dat uitstekend stuurt, er bijzonder uitziet én heel erg zeldzaam is, kijk niet verder. De Hyundai Genesis Coupé heeft niets te maken met het guitige modelletje (de Scoupe en later Coupe) van weleer. Deze BMW-killer is voorzien van een dikke V6 met meer dan 300 pk, alhoewel de viercilinder misschien een betere optie is. Dat is alsnog een snelle auto, maar wellicht dat de brandstofkosten wat interessanter zijn voor je dochter.

De aanschaf is goed te behappen, deze zeldzame coupé heb je makkelijk voor 15k. Qua betrouwbaarheid valt het heel erg mee, de auto’s zijn gewoon in nederland geleverd, dus onderdelen lukt gewoon. Gezien de leeftijd van de dochter, zal het qua verzekeren erg lastig kunnen worden. Vandaar Yolo!

