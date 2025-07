Ferrari bouwt nog één extra Daytona SP3, voor het goede doel

Dit is je laatste kans om een gloednieuwe Ferrari Daytona SP3 te bemachtigen!

Ferrari zegt altijd één exemplaar minder te bouwen dan de markt vraagt. Dus in plaats van 500 exemplaren, bouwen ze 499 exemplaren. Dat is natuurlijk onzin, want beide getallen zijn net zo arbitrair. Maar goed, dit betekent dus de oplages van Ferrari altijd honderdtallen zijn minus één.

Laatste Daytona SP3

Zo zijn er van de Ferrari Daytona SP3 599 stuks gebouwd. Die was bij de introductie vier jaar geleden al meteen uitverkocht, maar nu is er goed nieuws: Ferrari heeft nog één extra exemplaar gebouwd. Nummertje 600 dus. Deze laatste Daytona SP3 wordt geveild voor het goede doel.

Déjà vu

Als je een déjà vu krijgt: dat kan kloppen. Eerder deed Ferrari namelijk precies hetzelfde met de LaFerrari. Daar waren er 499 van gebouwd en Ferrari bouwde in 2016 nog één extra exemplaar. Deze werd geveild en de opbrengsten gingen naar de slachtoffers van de aardbeving in Italië. Ook van de LaFerrari Aperta werd nog een extra exemplaar gebouwd.

Gerecycelde autobanden

Nu doet Ferrari dus hetzelfde met de Daytona SP3. De auto in kwestie heeft een unieke look gekregen. De Ferrari lijkt op de foto’s geel met zwart, maar het zwarte gedeelte is in werkelijkheid naakt carbon. Het interieur is ook bijzonder: de bekleding van de stoelen is gemaakt van gerecyclede autobanden. Het patroon op de bekleding doet een beetje denken aan de BMW Z1, maar als je goed kijkt zie hier steigerende paarden in.

Non-hybride LaFerrari

In technisch opzicht is de Daytona SP3 feitelijk een LaFerrari, maar dan zonder het hybride gedeelte. Je hebt dus alleen een atmosferische 6,5 liter V12, die 850 pk levert. We hebben nog nooit in een Daytona SP3 gereden, maar ons vermoeden is dat je het hybride gedeelte prima kan missen.

Goede doel

Het goede doel is deze keer… tromgeroffel… de Ferrari Foundation. Nee, dat is geen grap, dit is daadwerkelijk een stichting die zich inzet voor “diverse educatieve projecten”. Het zal de potentiële kopers waarschijnlijk aan hun reet roesten. Het gaat er vooral om dat het belastingtechnisch aantrekkelijk is en dat dit de állerlaaste Daytona SP3 is.

Opbrengst

Een Daytona SP3 kost normaalgesproken zo’n €2 miljoen, maar dit exemplaar gaat waarschijnlijk veel meer opbrengen. Voor de laatste LaFerrari Aperta werd maar liefst €8,3 miljoen betaald, en daarmee is het de op één na duurste nieuwe auto ooit geveild. Deze Daytona zou ook zomaar in dat lijstje kunnen belanden.