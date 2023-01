Audi S3 S400 maakt RS3 overbodig

De Audi S3 S400 biedt RS3 prestaties voor een hopelijk lagere prijs.

Moet je nu gaan voor een Audi S3 of toch de RS3? Kijk, in principe is de S3 Limousine zo’n perfect aanbod qua vermogen, prijs, verbruik en dergelijke. Maar met dit soort auto’s is emotie ook een belangrijk onderdeel. En dan weet zo’n RS3 met die overheerlijke romig roffelende vijfcilinder je vrij eenvoudig te overtuigen.

Maar daar staat wel een heftig prijskaartje tegenover. De Audi S3 kost tegenwoordig 75.919 euro. Dat is niet misselijk, maar de 100.694 euro die een RS3 moet opbrengen is wel érg fors. Dan heb je één cilinder en 90 pk extra. Er zijn gelukkig ook wat ’tussenoplossingen’. Zo’n S3 kun je namelijk vrij eenvoudig kietelen naar RS3 waarden en dat is precies wat de Audi S3 S400 is.

Manhart

De Audi S3 S400 is een product van Manhart, zoals je waarschijnlijk al had kunnen raden door de stickerset. Ze hebben de motor behoorlijk onder handen genomen. Zo is er een grotere intercooler gemonteerd, die Wagner speciaal voor Manhart bouwt.

Ook is er een carbon luchtinlaat. In combinatie met de Manhart-chiptuning levert je dat flink wat vermogen en koppel op: 405 pk en 515 Nm, dat is inderdaad méér dan de RS3 levert. En ja, een RS3 klinkt alsnog beter, maar met de Remus-sportuitlaat zal de gewone S3 ook prettig in het gehoor liggen.

Zoals je kunt zien ligt de Audi S3 S400 iets lager dan normaal. Middels verlagingsveren van H&R staat de S3 nu 30 millimeter dichter op het asfalt. De wielkasten worden fraai gevuld met de Manahart Concave One-velgen. Die zijn 8,5×19 groot en voorzien van 235/35 19 banden.

Kleuren Audi S3 S400

Je kan de velgen trouwens krijgen in de kleuren die je zelf wenst. Daarbij zijn er ook enkele decoratieve stickers voor de velgen. Zoals je kunt zien niet alleen voor de velgen, ook voor de rest van de auto.

Of het mooi of lelijk is, hangt af hoe ver je smaak ontwikkeld is. Onze tip, haal die verticale streep eraf, maar laat de rode kleuraccenten staan. Sowieso is subtiel rood op een donkergrijze auto eigenlijk best fraai.

Meestal gebruikt Manhart zwarte auto’s met veel gouden accenten, dat wordt al snel fout. Prijzen zijn nog niet bekend, maar we gaan ervan uit dat de Audi S3 S400 van Manhart iets goedkoper is dan een RS3.

