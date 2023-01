Geen subsidie voor Polestar 2, IONIQ 5, EV6 en meer

Een aantal nieuwe elektrische auto’s komen niet in aanmerking voor SEPP subsidie in 2023.

Reken je niet rijk met de SEPP subsidie voor een nieuwe of gebruikte elektrische auto in 2023. Het is belangrijk om de spelregels a.k.a. de voorwaarden goed door te nemen. Zeker in deze tijden van (flinke) prijsstijgingen kan het zomaar zijn dat je beoogde EV niet in aanmerking komt voor subsidie. Populaire modellen vallen massaal buiten de boot. Velen daarvan zitten net enkele duizenden euro’s bij de 45k cap. Vraag is: zijn de voorwaarden vanuit de Rijksoverheid te streng, of de auto’s te duur?

Laten we de voorwaarden voor SEPP nog eens op een rijtje zetten. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de auto aan de volgende regels voldoen:

De elektrische auto heeft een minimale actieradius van 120 kilometer

De nieuwprijs (catalogusprijs) moet tussen de € 12.000,- en € 45.000,- zitten.

De auto moet geproduceerd zijn als elektrische personenauto. Het voertuig mag niet omgebouwd zijn tot volledige elektrische auto.

We schreven al een artikel over 2023 EV subsidie auto’s die WEL in aanmerking komen voor de EV subsidie.

Helder. De pijn zit hem dus in die 45 mille. Door prijsstijgen zijn veel elektrische auto’s boven deze catalogusprijs komen te zitten. En dat betekent dat je als koper helaas misgrijpt. Een populair model zoals de Polestar 2 of de aankomende Hyundai IONIQ 6 komt daardoor niet in aanmerking voor subsidie.

Géén SEPP subsidie in 2023 bij nieuwe auto

Hieronder een overzicht van een aantal nieuwe elektrische auto’s die geen subsidie krijgen. Kortom, je moet de volle mep voor deze EV’s betalen.

Een subsidiekorting € 2.950 op de nieuwe auto zit er niet in. Sommige elektrische auto’s zoals de nieuwe Volkswagen ID Buzz (vanaf €71.490) zijn fors duurder en zijn daarom vanzelfsprekend niet in onderstaand lijstje opgenomen. In zo’n geval is het logisch dat er geen sprake is van subsidie.

Polestar 2 (vanaf €52.500)

Hyundai IONIQ 5 (vanaf €48.295)

Hyundai IONIQ 6 (vanaf €45.895)

Hyundai Kona Electric (vanaf €47.795)

KIA EV6 (vanaf €48.995)

Volkswagen ID5 (vanaf €52.990)

MG Marvel R (vanaf €47.485)

Skoda Enyaq iV (€48.990)

Volvo XC40 Recharge (€47.995)

Wél SEPP subsidie in 2023 bij gebruikte auto

Het is niet onmogelijk om toch subsidie te krijgen op bovenstaande auto’s. Voorwaarde is wel dat het een gebruikte auto is. Voor sommige modellen uit het lijstje hierboven is het zo dat ze in 2022 of daarvoor nog onder de 45k cap zaten. Daardoor komen ze in aanmerking voor € 2.000 subsidie. Een overzicht:

Polestar 2

Hyundai IONIQ 5

Hyundai Kona Electric

Kia EV6

MG Marvel R

Skoda Enyaq iV

Volvo XC40

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een eigen Autolijst SEPP. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd. Zo kun je zelf kijken of een elektrische auto in aanmerking komt voor subsidie of niet. Let op, deze lijst is slechts een hulpmiddel. Zo staat bijvoorbeeld aangegeven dat Volkswagen ID4 als nieuw voertuig niet in aanmerking komt voor elektrische auto subsidie. Met de komst van de ID4 Pure (vanaf €43.690) is die info alweer achterhaald. Iets om rekening mee te houden.