Zo bloedsnel is deze 2.435 kg wegende Porsche op de ‘Ring

Een Porsche van 2.435 kg is alsnog bloedsnel op de Nürburgring.

Gisteren konden we zien hoe een fris en fruitig Spaans elftal 11 Britse BV’tjes uit de finale speelden. Zoals je kon zien waren Spanjaarden blij dat hun elftal won. Engelsen baalden om dat ‘hun’ team had verloren.

Dat is eigenlijk heel maf, want het doet er totaal niet toe. En toch ook weer wel. Hetzelfde hebben we met rondetijden op de Nürburgring. Die doen er écht totaal niet toe. En toch ook weer wel.

Vandaag heeft Porsche een record verbroken, zo meldt, eh, Porsche zelf op hun website. Uiteraard eentje van henzelf. De auto in kwestie is de Porsche Panamera. Er was ooit een snelste Panamera. Er is nu een snellere Panamera!

Bloedsnel op de ‘Ring

Porsche heeft beroepschauffeur Lars Kern even in hun nieuwste en snelste Panamera gezet. Althans, we weten dat de Panamera snel is in een rechte lijn, maar is dat ook het geval als er bochten zijn. Of in dit specifieke geval: 154 bochten. Want dat is het aantal bochten dat de Nordschleife heeft (volgens Wikipedia dus dan is het waar).

Lars Kern ging met een volle accu en waarschijnlijk bijna lege tank de baan op en zette afgelopen vrijdag een rijd neer van 7:24.17. Dat is een heus record, zij het in de wel erg specifieke klasse ‘luxeauto’s met hybride-aandrijving’. De Panamera Turbo E-Hybrid heeft een systeemvermogen van 680 pk, een systeem koppel van 930 Nm en een EU-gewicht van 2.435 kg.

2.435 kg

Volgens Kern komt het niet zozeer door het extra vermogen, maar wel door de hardware van de Panamera. Hierdoor heeft de Panamera een veel betere wegligging. Het nieuywe Active Ride-chassis schijnt enorm te helpen. Nu mag dat ook wel voor 10 mille, maar toch.

Ook de aerodynamica scheen geholpen te helpen (de auto was voorzien van de carbon aerokit. Lars komt ook tot de kern van de zaak: de Panamera stond Michelin Pilot Sport Cup 2-banden. Dat is extreem plakkerig rubber, zeker voor het type auto. Meer iets voor een GT3 RS, dan een Panamera. In Nederland kost de auto slechts 206.500 euro.

