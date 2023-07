Porsche Design viert 75 jaar met prijzig en exclusief horloge

Er worden slechts 475 exemplaren gemaakt van de Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition.

Mocht je helemaal gek zijn van Porsche, dan kun je naast auto’s ook nog accessoires, mode en andere prul verzamelen van Porsche Design. Het losstaande merk komt af en toe in beeld, vaak in combinatie met een horloge. Zo onthulde het merk met de onthulling van onder meer de 718 GT4 RS en de nieuwe 911 GT3 RS een aparte Chronograph.

Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition

Ook voor het 75 jarige bestaan van Porsche heeft Porsche Design een aparte Chronograph bedacht. Het uurwerk luistert naar de naam Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition. Met een oplage van 475 stuks een exclusieve verschijning voor de liefhebber van het merk.

Het horloge draait op het eigen Porsche Design Werk 01.140 kaliber. De power reserve bedraagt 48 uur en je kunt er tot 100 meter mee onder water. In het uurwerk zitten 25 juwelen verwerkt. Het design van het horloge is typisch een product van Porsche Design. Het doet een beetje denken aan de tellers van een 911 van generaties geleden. Zelf zegt Porsche Design erover dat het uurwerk geïnspireerd is op de originele Chronograph 1 uit 1972.

Kopers kunnen kiezen uit een lederen bandje in combi met textiel. Dit is een blauw-rode combinatie. Mag het wat somberder dan is er ook gewoon een zwart zwart combi beschikbaar. Naast de tijd kun je er ook de datum op aflezen.

Moeten we het alleen nog even hebben over de prijs. Zoals de titel schetst is het geen goedkope aangelegenheid. Porsche Design zet de Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition in de markt voor 9.975 euro.