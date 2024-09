Buitenkans: koop een hyperzeldzame hot hatch

Mis je kans niet, want veel exemplaren van deze superzeldzame super-hot hatch met Cosworth-power zijn er niet.

Als je ook maar een beetje verstand hebt van auto’s, moet de naam Cosworth je iets zeggen. Deze Britse firma is al decennialang actief als motorfabrikant. Niet alleen in de racerij, waar ze in de F1 vele race-winnende motoren op hun naam hebben, maar ook voor straatauto’s. Je kent vast de Ford Sierra en Escort Cosworth nog. En de firma is ook degene die Gordon Murray Automotive en Aston Martin hielp met de motor in de T.50 en de Valkyrie. En ze zijn nog bezig: de Bugatti Tourbillon en Adrian Newey’s Red Bull RB17-hypercar hebben ook een Cosworth-motor.

Cosworth CS400

Cosworth stond voor hun straatauto-upgrades veelal synoniem voor Ford, maar ook Opel gebruikte Cosworth-motoren. De Mercedes 190E 2.3, Cosworth-blok. Audi gebruikte Cosworth voor de eerste RS4 Avant. Misschien wel het vreemdste uitstapje van Cosworth was een auto die naar de naam ‘CS400’ luistert.

En dat was een… Subaru! Maar ja, waarom ook niet? De Subaru Impreza WRX STi Cosworth CS400 was een lekker rauw bommetje. De 2.5 liter boxermotor voorin de Soeb staat bekend om erg te houden van kietelen. Het is misschien wel het vreemdste uitstapje van Cosworth, want het bedrijf heeft geen banden met de Japanners en wachtte tot net ná de rally-dominantie om een Impreza aan te pakken. Uiteraard omdat Subaru al samenwerkte met een andere Britse bouwer: Prodrive. Het resultaat van Prodrive overboord gooien en Cosworth hun zegje laten doen? Smøllen.

Met zijn 300 pk en vierwielaandrijving was de Subaru Impreza WRX STi hatchback al een dik apparaat. Cosworth wist die cijfers op te krikken en dat ging niet over één nacht ijs. Er werden nieuwe zuigers en pakkingen geïnstalleerd en uiteraard werden de turbo’s herzien. Om het allemaal nog een beetje beheersbaar te maken kreeg de CS400 Bilstein-dempers, AP-remmen, Eibach-veren en speciale 18 inch lichtmetalen velgen. Mag ook wel, want ‘CS400’ staat zoals je kunt voorspellen voor 400 pk. Dat was in 2010 heel wat, helemaal met de gecombineerde street cred van Subaru en Cosworth. Ook een sprinttijd van 0 naar 100 in minder dan vier seconden was voor het type auto bloedverziekend snel.

Zeldzaam

De Subaru Impreza WRX STi als hatchback was al een vreemde eend in de bijt bij zijn introductie. De Cosworth-upgrades klonken goed op papier, maar de CS400 wist lang niet iedereen te overtuigen. Het is alsof Cosworth het door had: ze bouwden des tijds maar 75 exemplaren. Die moesten 50.000 pond kosten en dat verraadt eveneens dat de auto enkel beschikbaar werd in het thuisland van Cosworth, het Verenigd Koninkrijk. De auto kreeg nog wel wat bekendheid toen Jeremy Clarkson hem afzette tegen de Ford Focus RS500 en Volvo C30 PCP in TopGear.

Kopen

En nu? Nu kun je er eentje bezitten. Een Britse firma verkoopt één van de 75 Cosworth CS400’s in het zilver. Wel eentje die de tand des tijds heeft doorstaan met slechts 12.000 mijlen op de klok, nog geen 20.000 kilometer. De verkoper ziet dan ook in hoe speciaal de Cosworth CS400 is en vraagt er 53.995 pond (64.000 euro) voor. Da’s wel een hele dure Impreza.

Zou jij het aandurven om het ‘lelijke eendje’ van de Impreza WRX STi-geschiedenis te willen met een blok van een gerenommeerd motorenbouwer? Dan kan je terecht op PistonHeads. Met een auto zo exclusief moet je er snel bij zijn, want voor je het weet krijg je deze kans nooit meer.

