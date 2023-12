Zo dik heb je een Dacia Duster nog nooit gezien

De bazen van Prior Design brengen gewoon een kit uit voor auto’s als de Dacia Duster en daar is dankbaar gebruik van gemaakt.

Iets wat we hebben gemerkt aan auto’s op de Essen Motorshow 2023 is dat eigenlijk niks meer uniek is, tenzij je echt in de krochten van de autowereld gaat zoeken. Laten we het zo zeggen: een uniek gebouwde G82 BMW M4 mag dan een tof ding zijn, hij deelt in Essen zijn podium met minstens 20 soortgenoten en bij velen lijkt het resultaat ook nog op elkaar.

Uniek zijn

Dan kan je een Nissan Stagea 260RS Autech Version (ja, zowel @willeme als ondergetekende zijn nog steeds kwijl uit onze baard aan het vissen vanwege deze epische estate) in een hoekje kwakken, maar dan spreek je weer enkel een heel specifieke doelgroep aan. Hoe je écht aandacht trekt in Essen is door bijzondere, soms zelfs controversiële modificaties toe te voegen aan auto’s die ofwel de tijd ofwel de wereld compleet links heeft laten liggen qua mods. Een echte Jaguar XJ40, bijvoorbeeld.

Prior Design Dacia Duster

Of een auto die op veel manieren de aandacht trekt: deze Dacia Duster met Prior Design bodykit. Op hun eigen stand stond Prior met populairdere auto’s als de Audi RS6 en RS Q8 en Porsche Taycan, maar soms doen ze een uitstapje met auto’s als de Duster. Compleet krankzinnig, want de ratio Duster-kopers tegenover Duster-kopers die op een Prior Design-bodykit zitten te wachten is bijna een negatief getal. De ratio is toch positief vanwege één bedrijf dat gewoon hun Duster met Prior Design-spul op de beurs heeft gezet.

De realiteit is simpel. De combinatie is zo slecht dat het goed wordt, en dankzij obsceen grote velgen en een bronzen wrapje heb je misschien wel de beste aandachtstrekker van de show. Voor Prior Design ook goede reclame, want dan ben je voor de vraag ‘hoe ziet dat er dan uit’ niet afhankelijk van renders.