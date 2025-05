Dit kun je verwachten van de 9de generatie Volkswagen Golf

Een negende generatie Volkswagen Golf is in de maak, wat kunnen we verwachten?

De Golf 8.5 is nu inmiddels weer een tijdje onder ons. Het model heeft een decennialange geschiedenis binnen Volkswagen en het merk is van plan om de Golf nog een generatie door te trekken.

Negende generatie Volkswagen Golf

Volkswagen gaat de naam ID aan de Golf verbinden. Dat betekent dat de negende generatie Golf elektrisch gaat worden. Waar de 8 en 8.5 eigenlijk een sterke doorontwikkeling waren van de Golf 7, komt de negende generatie op een geheel nieuw platform te staan. Daarover bericht Autocar.

De negende generatie wordt verwacht in 2028 of 2029. Het model is volledig als EV ontworpen. De ID.3 was een leuk probeersel, maar met een volledig elektrische Golf durft Volkswagen deze iconische naam aan een EV te verbinden.

De ID Golf staat op het gloednieuwe SSP-platform, waarbij elementen van de MEB- en PPE-platformen worden meegenomen. Deze flexibele basis maakt uiteenlopende aandrijflijnen en accugroottes mogelijk en biedt ondersteuning voor de nieuwe, modulaire software-architectuur die Volkswagen samen met Rivian ontwikkelt. Dankzij deze technologie zijn over-the-air updates standaard, wat niet alleen nieuwe functies toevoegt maar ook rijgedrag en onderstelsoftware kan verbeteren. Modern hoor!

Designchef Andreas Mindt wil het design van de ID Golf vooruitstrevend maken, maar het moet wel echt in verbinding staan met de Golf. Mindt was eerder betrokken bij het ontwerp van de Golf 7. Een nog altijd zeer geliefd design en volgens sommige liefhebbers een piek qua ontwerp. Dat belooft veel goeds voor de negende generatie.

Knopjes keren terug

Het moet geen retro-ontwerp worden, maar er moeten wel herkenbare Golf-kenmerken terugkomen. De Golf is echt een Europees model en de focus ligt ook op wat Europeanen mooi vinden aan een auto. Fysieke knoppen keren ook weer terug in het interieur. Hoera! Het is een reactie op de kritiek op de aanraakgevoelige bediening van de Golf 8. Volkswagen heeft duidelijk geluisterd alle kritiek van de afgelopen jaren.

Dikke varianten: jawohl

Liefhebbers van leuke Golfjes kunnen opgelucht ademhalen: er komen gewoon GTI- én R-versies van de ID Golf. De GTI wordt waarschijnlijk weer voorwielaangedreven, trouw aan zijn roots. Ook kun je torque vectoring verwachten zodat je het gaspedaal kunt vloeren als je de bocht uitkomt.

De R krijgt een vierwielaandrijving via een dual-motor setup en zal een snelle allrounder worden. Volkswagen wil duidelijk goedmaken van alles wat geflopt is met de anonieme en saaie GTX-lijn.

De productie van de ID Golf vindt plaats in Wolfsburg, waar de Golf sinds 1974 van de band rolt. De bestaande Golf 8.5 blijft voorlopig leverbaar als plug-in hybride. In Europa moet de Golf PHEV tot uiterlijk 2035 op de menukaart staan. De Golf met plofmotor verhuist in 2027 naar Mexico, waar hij mogelijk langer in productie blijft voor markten die nog niet volledig op EV’s zijn overgestapt.

Kortom, er lijken mooie dingen in het verschiet voor de negende generatie Volkswagen Golf. Het merk zegt geleerd te hebben van beslissingen die zijn gemaakt met eerdere ID’s en de Golf 8. Gaat de negende generatie liefhebbers weer blij maken, net als dat met de zevende generatie het geval was?