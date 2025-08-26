Dit is de enige supercar die je in het grijs MOET hebben

Grijze supercars zijn saai, tenzij het gaat om een zeer gelimiteerde editie van de Lamborghini Murciélago.

Je moet ondergetekende niet vragen hoe je een supercar moet samenstellen, want a) ik verwacht niet ooit in de positie te komen om er eentje nieuw te bestellen en b) ik heb een hele aparte smaak. Vraag je het toch, dan is het heel simpel: een kleur. Nou, top, wanneer komt het adviesbureau omtrent supercars samenstellen?

Kleurenkwestie

Zonder gein, ik zou oprecht wel eens willen weten wat men doet besluiten om een Lamborghini, Ferrari, McLaren of dergelijk in het zwart of grijs te bestellen. Het hebben van een opvallende auto in een niet-opvallende kleur is een enorme contradictio in terminis. Opvallen is inherent aan een supercar in elke kleur, want zo zijn ze getekend. Het is het equivalent van een dubbele quarterpounder met kaas en een dubbele portie patat bestellen bij McDonalds, maar dan vragen om een cola light omdat je op de kilootjes aan het letten bent.

Kortom, als je toch je geld stukslaat op iets wat onmogelijk onder de radar vliegt, kies kleur. Pimpelpaars, rood, knalgeel, gifgroen, blauw (het liefst niet allemaal tegelijk): het maakt niet uit, maar supercars zijn bij uitstek auto’s waar dat soort keuzes er vrijwel bij horen.

Grijs

Zijn er uitzonderingen? Er zijn altijd uitzonderingen. De beste uitzondering op de kleurregel kwam van Lamborghini in 2009. Toen kwamen ze met een auto je wel in het grijs moet bestellen. Letterlijk en figuurlijk, want Lambo gaf je geen andere keuze. Alle exemplaren van de Lamborghini Murciélago LP650-4 Roadster moest je in het grijs bestellen, een andere keuze kreeg je niet.

De speciale editie van de Murciélago staat dan ook in het geheugen van de fijnproever gebrandmerkt in die grijze kleur, Grigio Telesto geheten. Bovendien laat Lamborghini zien dat een donkere kleur op één manier wel werkt, en dat is met een toffe accentkleur. Op de Murciélago LP650-4 Roadster werden oranje accenten toegevoegd om toch iets van kleur mee te geven. En ja, die helpen wel om de LP650-4 iconisch te maken in het collectieve petrolhead-geheugen.

LP650-4

Al moet gezegd worden, misschien heb jij de Lamborghini Murciélago LP650-4 Roadster niet zo helder als bijvoorbeeld een standaard Murci, LP640, SV of Reventón. Een LP650-4 is namelijk aardig zeldzaam: van de ruim 4.000 gebouwde Murciélago-derivaten zijn er maar 50 een LP650-4. Het actiemodel markeert het einde van de Murciélago Roadster. Er kwam nooit een Roadster SV, dus moest de LP650-4 het op zich nemen om de ultieme dakloze Murciélago te zijn. Dat deed Lamborghini door 10 pk extra toe te voegen om uit te komen op, je raadt het, 650 pk. Ook kreeg je een opvallende achterspoiler die uniek was voor de LP650 en niet van de SV afkomstig is.

Het kleine beetje extra pk’s en die spoiler is één, maar die kleurstelling is dus de andere makkelijke manier om een Lamborghini Murciélago LP650-4 Roadster te onderscheiden van zijn soortgenoten. En dan mag grijs. Voor deze ene keer.

Aller-, allerlaatste

Waarom deze bloemlezing over deze speciale Murci? Omdat één van de vijftig exemplaren te koop staat. Dat is al een unieke kans. Het wordt echter nog specialer: de Lamborghini Murciélago LP650-4 Roadster die te koop staat in de VS is nummer 50 van de 50. Dat betekent dus niet alleen de allerlaatste LP650: het betekent de allerlaatste Murciélago Roadster. Ever ooit.

Prestige Imports wil 516.950 dollar (zo’n 444.180 euro) vangen voor de allerlaatste LP650. Da’s wel flink meer dan wat een Murciélago Roadster gemiddeld voor verkoopt, maar een stuk minder dan de vorige keer dat een LP650 verkocht voor bijna zes ton. Let wel: die had maar 3.000 kilometer achter de kiezen. Classic.com leert ons echter wel dat LP650’s maar weinig verkopen en ook dit exemplaar wist al twee keer eerder niet het gewenste bedrag op te leveren. Het mag dan de laatste zijn, er staat wel 18.000 mijl (zo’n 30.000 kilometer) op de klok. Dat voelt als net ingereden, maar in Murciélago-termen is dat toch redelijk wat.

Dat terwijl verzamelaars vaak uit lijken te zijn op een mooi verhaal. En de eerste/laatste van een bepaald model. In de toekomst kan het zijn dat je had gewild dat je ‘slechts’ een half miljoen had ingelegd voor deze bijzondere LP650. Langzaam maar zeker mag je steeds meer poen meenemen voor een Murciélago dus de bijzondere exemplaren stijgen vanzelf mee. Grijp je kans? Of toch niet?