Waarom je niet live naar de F1 testdagen kunt kijken op tv

Is het minachting voor de fans dat je niet op tv naar de testdagen in de Formule 1 kunt kijken, of is er iets anders aan de hand?

Het gaat weer bijna beginnen, het nieuwe seizoen in de Formule 1. Als we ook maar een greintje van de spanning meekrijgen van vorig seizoen, zitten we wel goed. Want man, we raken er niet over uitgepraat hier. Wat een spanning, wat een sensatie. het kippenvel staat nog op de armen.

En dat zelfs zonder de nieuwe auto’s, die voor meer spektakel moeten zorgen. Kun je nagaan hoe het er in 2022 uit gaat zien. Althans, dat is de bedoeling. Inhalen moet makkelijker worden en er moet weer ‘close’ geraced kunnen worden. Klinkt natuurlijk geweldig, maar of dat zo gaat zijn, weten we nog niet.

Daar zijn de testdagen voor

Om te kijken of de nieuwe auto een beetje aan de verwachtingen voldoet, worden er ieder jaar testdagen gehouden. Het officieuze begin van het nieuwe seizoen. Normaal gesproken kan de echte liefhebber die dagen live op tv volgen, maar dit jaar is dat dus niet zo. Waarom eigenlijk?

Is het minachting van de fans? Lijkt me niet toch? Of willen de teams geen pottenkijkers? Of heeft het met Corona te maken? Nee, niets van dat al, het heeft een veel simpeler reden.

Extra testdagen vanwege nieuwe auto

De testdagen die morgen beginnen in Barcelona zijn officieel eigenlijk helemaal geen testdagen en worden daarom dus niet live uitgezonden. Dat zit zo; de teams wilden graag extra testen met de nieuwe auto’s, maar de F1 had maar drie testdagen ingepland, van 10 tot 12 maart in Bahrein.

Omdat regels nu eenmaal regels zijn, heeft de Formule 1 besloten de tweede reeks testdagen wel toe te staan, maar ze niet als zodanig te benoemen. In plaats van ‘pre-season testing’ heten de komende dagen op de baan ‘pre-season track session’. En bij die ‘pre-season track session’ hoeven geen camera’s te staan.

Tests in Bahrein zijn wel live op tv

Overigens betekent het niet live kunnen volgen van de testdagen niet dat je er niets van kunt zien. Aan het eind van elke dag zal er een samenvatting online komen waarin je toch kunt zien wat je favoriete coureur ervan bakt.

Tijdens de officiële testdagen van 10 tot 12 maart in Bahrein zal er wel live verslag van worden gedaan op tv. Alleen is het nu nog wel even de vraag via welk kanaal je dat kunt bekijken. KPN, Ziggo, F1TV, Viaplay, geen idee wie het uitzendt…

Maar goed, da’s een discussie voor een andere keer..

