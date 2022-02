Spyker maakt gebruik van ‘fout’ Russisch geld

Vette pech dus voor Victor Muller. Die dacht Spyker weer eens een doorstart te kunnen geven, maar wilde dat doen met ‘fout’ Russisch geld.

De situatie in Rusland is natuurlijk diep verontrustend. Op het moment van het schrijven van dit epistel rollen de Russische tanks door de straten van Oekraïne en niemand weet waar het allemaal gaat eindigen.

Wat we wel weten, is dat het westen nog niet reageert met het sturen van wapens en soldaten, maar het voorlopig houdt bij het opleggen van sancties. Zo is de belangrijkste Russische gaspijpleiding in Duitslang geblokkeerd en zijn de tegoeden van flink wat rijke Russen in het westen bevroren.

En daar komt Spyker om de hoek kijken in dit verhaal.

Tegoeden Russische geldschieter Spyker bevroren

Zoals bekend had Victor Muller een paar geldschieters gevonden om zijn noodlijdende bedrijf Spyker voor de zoveelste keer een doorstart te kunnen geven. Een van hen is Boris Rotenberg, een puissant rijke Rus en een vriendje van Vladimir Poetin. En hij is op de Britse sanctielijst gezet.

Op die lijst staan mensen die een rol hebben gespeeld bij het destabiliseren van Oekraïne of zakelijk profiteren van hun steun aan het Russische regime. Oftewel, zij zijn in het bezit van ‘fout’ geld. Dikke pech voor Spyker.

Want dat Rotenberg op die lijst staat, impliceert direct dat Muller geen zaken meer met hem kan doen. Overigens verbaast dat Muller helemaal niks, zegt hij tegen RTL Nieuws. Niets verbaast hem meer, zegt hij.

Toekomst Spyker in gevaar?

Op de vraag of met het verdwijnen van deze geldschieter de toekomst van Spyker in gevaar is gekomen, antwoordt Muller bevestigend noch ontkennend. Het is namelijk niet zo dat Rotenberg de enige Russische geldschieter was, in de persoon van Michail Pessis had hij er nog een aan boord. En daarmee is voorlopig nog niets aan de hand.

Overigens is het maar de vraag of de doorstart van Spyker er mét beide geldschieters überhaupt wel van de grond was gekomen. Victor Muller roept al jaren dat zijn bedrijf opnieuw auto’s gaat maken, maar daar komt telkens niets van terecht.

Maar de ontwikkelingen van vandaag zullen hem er zeker niet mee gaan helpen…

UPDATE: Dit verhaal is volgens Autobloglezer Pomoek alles behalve een verrassing, liet hij op 31 december jongstleden al weten… Nostradamus was ook een Rus, toch?