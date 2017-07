Gerucht: SUV van Alpine komt in 2019

Het Franse merk dat recent nieuw leven in is geblazen gaat voor een heuse cash cow.

Autofabrikanten die anno nu geld willen verdienen zullen aan de SUV moeten. Ook Alpine schijnt zich daarom met een “terreinwagen” bezig te houden die moet wedijveren met klinkende namen als de Porsche Macan en de Jaguar F-Pace. Pittige concurrentie dus en bovendien ontzettend premium.

Dat Alpine met een tweede model zou komen was voor de komst van de sportieve A110 al min of meer bekend, maar nu is een soort van duidelijk geworden dat dat tweede model dus een SUV wordt. De benodigde techniek kan worden geleend van Renault/Nissan. Zo denken de mannen van Auto Express dat de viercilinder uit de nieuwe Megáne RS een prima kandidaat is om de SUV aan te drijven.

Verder moet de SUV van de Fransen een bijzonder lichte auto worden, afgezet tegen de concurrentie. We zijn très benieuwd! Eerst trouwens nog even die hitsige A110 aan de tand voelen.