Zo ervaar jij Rolls-Royce in je volgende auto

En het kost vast geen half miljoen euro.

Een Rolls-Royce kent eigenlijk geen concurrentie. De auto’s van het merk hebben diverse unieke eigenschappen die concurrenten niet hebben. Één van de knappe dingen die Rolls-Royce voor elkaar heeft gekregen is de stilte aan boord van de auto’s. Ondanks het feit dat er een V12 onder de kap ligt merk je er onder kleine belasting bijna niets van. Alleen een elektrische auto is stiller in stadsverkeer. Op de snelweg zal een Rolls het weer winnen vanwege minder afrolgeluid.

Het tegenovergestelde tref je in goedkope A-segmenters. Een Peugeot 107, Citroën C1 of een Toyota Aygo maken altijd wel herrie in het interieur door het gebrek aan isolatie. Een goedkopere crossover is ook niet al te stil door de grotere banden. Op CES in Las Vegas heeft Bose iets moois bedacht voor als je geen Rolls-Royce in de garage hebt staan. Ze noemen het QuietComfort Road Noise Control (RNC).

Bose heeft inmiddels een reputatie opgebouwd met de hoogwaardige QuietComfort audio koptelefoons, die omgevingsgeluid filteren zodat je optimaal van de muziek kunt genieten. Dezelfde technologie wil het merk nu naar de auto brengen. RNC bestaat uit versnellingsmeters en microfoons die communiceren met het audiosysteem. De slimme technologie weet zaken als bandengeluid, windgeruis en omgevingsgeluid te filteren en de muziek komt meer prominent naar voren.

Hoe dit in de praktijk werkt is afwachten. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat je de sirenes van hulpdiensten straks niet meer hoort. Helaas brengt Bose de techniek niet in een doe-het-zelf pakket naar de winkel voor je Aygo uit 2007. Bose gaat RNC aanbieden aan autofabrikanten die het vervolgens in de optielijst kunnen opnemen. Het is de bedoeling dat RNC in 2021 op de markt komt. Het merk laat weten al samen te werken met autofabrikanten, al is niet bekendgemaakt welke. De kans is groot dat bekende merken het straks gaan aanbieden.