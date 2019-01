Dit is de eerste elektrische auto van Cadillac

Lijnen waar je trots op mag zijn.

Bij het merk Cadillac denk je misschien aan lompe, dikke bullebakken. Hoe anders is deze SUV, het is de eerste elektrische auto van de autofabrikant. Aan de andere kant van de oceaan is de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit losgebarsten. Cadillac heeft hier onder andere deze SUV meegenomen.

Helaas is het nog een concept. Het design ziet er in elk geval goed uit. De SUV staat op het nieuwe platform van General Motors voor elektrische auto’s. Meer technische informatie is niet bekend over het concept. Er is zelfs geen naam voor bedacht. Wel is bekend dat Cadillac groots gaat inzetten op een toekomst met elektrische modellen in het gamma.

Het platform waar de Cadillac op staat is flexibel. Dit betekent dat ook andere elektrische auto’s baat hebben bij het platform, bijvoorbeeld een kleinere crossover, een sedan of een coupĂ©. Tevens weet het platform om te gaan met verschillende aandrijvingen, zodat een voorwiel, achterwiel of vierwielaangedreven elektrische auto mogelijk is.

Bekend is dat zeker 11 auto’s van General Motors gebruik gaan maken van dit nieuwe platform. Cadillac wil tot 2021 elke zes maanden een nieuwe elektrische auto introduceren.