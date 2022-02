Fisker Pear komt met goedkope EV

De Fisker pear wordt de Mini van de Californische fabrikant.

We kunnen het niet hebben over nieuwe EV-startups zonder Tesla te noemen. Nog niet. De Amerikaanse EV-specialist produceerde het afgelopen jaar namelijk 936.172 auto’s. Dat is enorm veel. Er staan een hoop concurrenten op stapel van zowel nieuwe als bestaande fabrikanten.

De bestaande fabrikanten investeren flink, terwijl ze nog geld proberen te verdienen met de auto’s met verbrandingsmotor. Daarnaast zijn er een hoop nieuwekomers die het ‘nieuwe’ Tesla zijn, maar voorlopig op zeer kleine schaal auto’s bouwen. Rivian en Lucid zijn bijvoorbeeld begonnen met het uitleveren van auto’s, maar om hoeveel exemplaren het daadwerkelijk gaat moet de tijd uitwijzen. Het gaat nog niet met duizenden tegelijk.

Fisker Pear

Fisker, het geesteskind van Henrik Fisker, is destijds ongeveer tegelijkertijd begonnen als Tesla. Sterker nog, de Deense designer tekende de eerste schetsen van de Model S! Ironisch genoeg bleek de vooruitstrevende Tesla populairder dan de beeldschone ramp die de Karma was. Fisker is al een tijdje bezig met een comeback. In eerste instantie met de Ocean, een middelgrote crossover. Maar vandaag onthullen ze iets nieuws, de Fisker Pear.

De Fisker Pear moet een heel vooruitstrevende, kleine, compacte doch luxe auto worden. Er zijn twee schetsen vrijgegeven waar je eigenlijk niet zoveel mee kan. Op de eerste schets zien we iets dat lijkt op een VW Up met 28 inch grote velgen. De andere foto is van boven en geeft nog minder prijs. Wellicht omdat we nog in een vroeg stadium zitten?

Stadsauto

Volgens Fisker wordt de Pear een kleine elektrische stadsauto die moet concurreren met de Honda e, Renault Zoe en Mini Electric. De richtprijs is ongeveer 23 mille. De auto gaat niet door Fisker zelf gebouwd worden, maar door Foxconn. Dat zou kunnen betekenen dat de Pear op basis van de Hon Hai EV van Foxconn staat. Dat zou tevens verklaren waarom de auto al in 2004 op de markt moet komen.. De auto is ontworpen met Europa in het achterhoofd, maar ook de corpulenter gebouwde Amerikaan moet er in passen.











Dit is de Fisker Ocean, de EU-versie wordt deze maand onthuld.

Over Europa gesproken, de Europese introductie van de Fisker Ocean volgt later deze maand. De officiële onthulling van de Fisker Pear is eveneens niet ver weg. Je kan al een reservering doen (van 250 dollar). Ondanks dat we erg benieuwd zijn naar de ontwikkelingen bij Fisker, zijn we ook benieuwd of er nu eindelijk op grote schaal auto’s gebouwd kunnen worden. De crux lijkt toch daar een beetje te zitten.

