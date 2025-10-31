Zo kunnen Europese fabrikanten helemaal geen auto’s meer bouwen!

Nederland sloopt hoogstpersoonlijk de Europese auto-industrie nog een stukje verder.

Hadden we vorige week nog goed nieuws dat Volkswagen de productie van de Golf kon voortzetten omdat ze voldoende chips hadden gevonden, is deze week alles weer extra onzeker door nieuwe ontwikkelingen door Nederlands handelen.

Watskeburt?

Hoe zat het ook alweer? Nou, de Nederlandse overheid heeft de chipmaker Nexperia, eigendom van het Chinese Wingtech, onder curatele geplaatst. Daarvoor heeft het dubbel demissionaire kabinet gebruikgemaakt van een noodwet die nog uit de Koude Oorlog stamt. Onder het mom van nationale veiligheid is nu de Nederlandse overheid de baas op het hoofdkantoor van Nexperia in Nijmegen.

De Chinese overheid legde vervolgens een exportbeperking op aan de Chinese fabrieken van Nexperia, en toen was het opeens paniek bij de Europese autofabrikanten.

Want zonder die Chinese mature chips is er geen auto te bouwen. Nou ja geen moderne auto’s in ieder geval. Want in elke airbagmodule of multimediasysteem zitten die chips. Met alle Europese regels en veiligheidssystemen kunnen we nu eenmaal niet terug in de tijd, toen auto’s nog in 4:3 werden gebouwd in plaats van in 16:9.

Iedereen is boos op Nederland

Iedereen en zijn moeder is nu boos op Nederland, want door het ingrijpen van onze overheid komen de fabrikanten in de problemen. En dat wordt vooralsnog niet minder, want de soap sleept voort.

De inzet van Nederland is dat technologie en intellectueel eigendom van Nexperia’s Europese tak naar China zou weglekken. Nu zijn er door de ruzie nog maar mondjesmaat chips voorhanden, en door de volgende maatregel aan Nederlandse zijde worden de chips nog schaarser.

Waferleveringen Nexperia op laag pitje

Even goed lezen, er staat wafeR– en niet wafeL-leveringen. Wat zijn eigenlijk wafers? Een wafer is een dunne, ronde schijf van silicium waarop elektronische circuits worden geëtst om microchips en halfgeleiders te maken. Reuters heeft een brief ingezien waarin te lezen staat dat de Nederlandse chipfabrikant Nexperia de levering van wafers aan zijn Chinese assemblagefabriek heeft opgeschort.

Nu wordt dus niet alleen de export naar Europa aan de Chinese kant geblokkeerd, maar nu ook de productie vanuit Nederland. Dus als de exportstop wordt opgeheven, is er straks niets meer te exporteren, omdat er geen halfgeleiders meer gemaakt zijn.

Al met al zorgt dit voor veel onrust onder de Europese autofabrikanten, die nog niet vergeten zijn wat het chiptekort in 2021 betekende voor hun productie en omzet. Hadden ze nu maar tijd gehad om alternatieven te zoeken…