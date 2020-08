Zo goed gaat het met elektrische occasions

Met dank aan een subsidiepotje zijn tweedehands elektrische auto’s in trek.

Het subsidiepotje voor een nieuwe elektrische auto mag dan op zijn voor dit jaar, voor een tweedehands EV kom je nog altijd in aanmerking voor die 2.000 eurie. Mits de elektrische occasions aan de voorwaarden voldoet natuurlijk.

De verkopen van tweedehands elektrische auto’s zijn enorm toegenomen in vergelijking met het eerste halfjaar van 2019. Dat blijkt uit cijfers van VWE Automotive. Er is bijna sprake van een verdubbeling. In de eerste zes maanden van 2020 zijn meer dan 7.300 volledig elektrische occasions verkocht.

Aanbod op Marktplaats

Op Marktplaats is inmiddels een ruim aanbod aan elektrische occasions te vinden. In dit artikel vergelijken we de 5 best verkochte tweedehands EV’s met het beschikbare aanbod op Marktplaats.

De best verkochte elektrische occasion is de Renault Zoe. Van deze EV werden 393 exemplaren verkocht, een stijging van 49 procent. De Tesla Model S staat op twee met 375 verkopen, een daling van 2 procent. Op drie staat de BMW i3 met 331 verkopen. Een stijging van 85 procent. De Nissan Leaf vinden we op plek vier met 282 verkopen, een stijging van 26 procent. Op vijf de Opel Ampera-e met 266 verkopen. Deze is nieuw en met een stijging van 5220 procent heb je daar ook meteen de verklaring voor.

Het Marktplaats aanbod van deze top 5 ziet op dit moment als volgt uit.