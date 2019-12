Zo hard is het Nederlandse wagenpark gegroeid

Auto's, heel veel auto's.

Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben ze weer eens een uiterst interessant onderzoek uitgevoerd. Men vergeleek het wagenpark van deze eeuw in vergelijking met dik 100 jaar geleden. Een onderzoekje in de categorie water is nat, want natuurlijk is het Nederlandse wagenpark explosief gestegen sinds 1927.

Hoeveel keus had je immers in 1927 qua automerken? Bovendien was het hebben van een auto vroeger enkel weggelegd voor de elite. Jaren na de Tweede Wereldoorlog werd het hebben van een auto pas normaal. Het CBS brengt de cijfers nu mooi in beeld. Nederland telde 41.000 auto’s in 1927. In 2019 is dit aantal meer dan 200x gestegen en zitten we inmiddels op 8,5 miljoen auto’s.

In 1939 reden er al 98.000 auto’s rond in Nederland. Tijdens de Tweede Oorlog lag die groei stil, maar na de oorlog ging de stijging verder. In 1949 werd de grens van 100.000 auto’s gepasseerd. Sindsdien ging het echt hard met de groei. In 1965 waren een miljoen auto’s een feit in Nederland. Vier jaar later zelfs twee miljoen auto’s. Het werd de gewoonste zaak van de wereld om naar je werk te rijden met een auto.

De autodichtheid bedraagt op dit moment 494 per duizend inwoners. Dat is bijna 1 personenauto op elke 2 inwoners. Ter vergelijking: de autodichtheid bedroeg in 1950 nog maar 12 personenauto’s per duizend inwoners. Anno 2019 is er juist een andere trend gaande. In plaats van het bezitten van een voertuig zie je steeds meer initiatieven met betrekking tot deelauto’s ontstaan. Met name in de grote steden is dit een trend.

Foto: Ford Focus, iemand? Via @fiestad op Autojunk