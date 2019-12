BMW bereikt mijlpaal in schone toekomst

Maar, nog geen volledig elektrisch model.

De termen ‘elektrisch’ en ‘elektrificatie’ worden nog wel eens door elkaar gehaald. Dat maakt het persbericht van BMW twijfelachtig, maar met die nuance is het makkelijk(er) te begrijpen. Elektrisch houdt in dat de auto volledig los is geweekt van zijn benzinemotor. Elektrificatie is het toevoegen van elektrische hulpmiddelen aan auto’s met een verbrandingsmotor. Dat laatste is vandaag belangrijk. BMW schept namelijk niet op over hoe zij al een groot aantal elektrische auto’s aan de man hebben gebracht, want met uitzondering van de i3 kan dat helemaal niet. Nee, elektrificatie is het toverwoord van de dag.

De Beierse autofabrikant zit namelijk op 500.000 verkochte geëlektrificeerde modellen. Dat zijn alle hybrides die het merk nu aanbiedt. Het aanbod is vrij groot, helemaal op het gebied van plug-in hybrides. De welbekende i8 sportwagen, maar ook de xDrive e-versies van zo’n beetje het hele gamma. Zoals je kunt zien op het bovenstaande plaatje: dat zijn er al best wat.

BMW hoopt verder dat de toekomst hen nog veel verder brengt dan deze mijlpaal. De BMW 330e moet bijvoorbeeld dit hybride-succes doorzetten, omdat het de meest bereikbare hybride van het moment wordt. Ook de aankomende iX3 moet volgens Beieren hoog scoren. Een mooi begin, maar nog lang niet het einde.