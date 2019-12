ABT Audi SQ7 komt je vast bekend voor

Een familieverwant van dit zwarte monster had recent al een upgrade van ABT gekregen.

Aan het einde van de zomer presenteerde Audi onder andere de vernieuwde SQ7. Natuurlijk kunnen ze bij ABT deze facelift niet ongemoeid laten. Bovendien was de techniek al bekend. Vorige week trok de tuner het doek van de gepimpte Touareg met zijn V8 TDI-blok. Deze motor ligt ook in de SQ7 en dus werd een vergelijkbaar recept toegepast.

In de SQ7 is de motor standaard goed voor 435 pk en 900 Nm koppel. ABT haalt er een lekkere 510 pk en 970 Nm koppel uit. Dat is 10 pk meer in vergelijking met de ABT Touareg. Het koppel is wel hetzelfde. Als je nu een deja vu krijgt dan kan dat kloppen. In november haalde ABT precies hetzelfde trucje uit met de Audi SQ8.

Ook deze SQ7 is geheel zwart uitgevoerd in combinatie met zwarte velgen. Een combinatie die al sinds 2012 niet meer in de mode is, maar bij ABT weten ze van geen ophouden. De Audi is leverbaar met drie verschillende soorten velgen. Het gaat hier om 22-inch Sport GR’s, de HR Aero’s en de HR-F’s. Wie naast de motorische tuning ook het uiterlijk wil aanpakken van de SQ7 moet nog even geduld hebben. ABT zegt een widebody te ontwikkelen die in 2020 op de markt zal komen.