MG 4 Extended Range: 520 km range voor minder dan €38k!

De MG 4 Extended Range was al een hele goede deal, maar hij is nu ook nog eens in prijs verlaagd.

Sommige Chinese nieuwkomers zijn gedoemd te mislukken in Europa, maar MG pakt het gewoon heel slim aan. Ze hebben een vertrouwd klinkende merknaam geclaimd en ze zorgen ervoor dat hun modellen heel scherp geprijsd zijn. Zo krijg je de Nederlandse klanten over de streep, niet met dure auto’s die een rare naam hebben.

De MG’s moeten het niet alleen van hun prijs hebben, de specificaties zijn ook niet mis. Het merk introduceerde onlangs de MG 4 Extended Range, die een actieradius heeft van maar liefst 520 km. En dat voor een bedrag van €42.285.

Dat was een prima deal, maar eerlijk is eerlijk: bij Tesla heb je nog altijd de betere deal. De Model 3 heeft een vergelijkbare range, is ongeveer even duur, maar je krijgt wel meer auto voor je geld. En de Tesla is sneller.

Niet dat de MG 4 Extended Range traag is. 245 pk en 350 Nm is helemaal niet verkeerd voor een C-segment hatchback. Je zit met deze MG in 6,5 seconden op 100 km/u. Niks om je voor te schamen.

Dat de Tesla een erg aantrekkelijk alternatief is hebben ze bij MG waarschijnlijk ook in de gaten, want de kersverse MG 4 Extended Range is in de aanbieding. Je hebt er nu eentje voor het luttele bedrag van €37.785. Dat is toch zo’n €5.200 goedkoper dan de Model 3, die momenteel €42.990 kost.

We moeten er wel bij zeggen dat het slechts een tijdelijke deal is. Deze prijs geldt alleen als je de MG 4 Extended Range deze maand bestelt. Daarna is de Tesla Model 3 waarschijnlijk gewoon weer de beste deal, als vanouds.