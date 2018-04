Volkswagens Pikes Peak-racer is sneller dan een F1 auto

Dit is dus een bloedsnel carbon monster...

Volkswagen. Auto voor het volk. Bereikbaar en betaalbaar, zou je kunnen samenvatten. Nu heeft het merk er nogal een handje van om modellen op de markt te brengen die niet echt voldoen aan dat vooroordeel. Denk aan auto’s als de Phaeton W12 en Touareg V10 TDI, megalomane bevestigingen van een aan overschatting grenzende ambitie. Onlangs heeft Volkswagen wederom een auto onthuld die niet helemaal voldoet aan het prototype ‘Volkswagen’, de I.D. R Pikes Peak. @Jaapiyo had al over de auto geschreven naar aanleiding van een paar schetsen, maar nu zijn de eerste beelden bekend gemaakt.

Zoals de naam doet vermoeden is de I.D. R Pikes Peak het topmodel van de Volkswagen I.D.-familie. Zie het een als de i-lijn van BMW, maar dan geheel elektrisch en minder exotisch qua materiaalgebruik. Althans, dat geldt voor de straatauto’s, deze racer is The Real Deal. De I.D. R Pikes Peak is een pure racewagen met een elektromotor, die goed is voor maar liefst 680 pk en 650 Nm aan koppel. Dat zijn an sich al indrukwekkende cijfers, maar dat worden het helemaal als je het gewicht in ogenschouw neemt: 1.100 kg. Mede daardoor sprint de I.D. R Pikes Peak in 2,25 seconden naar de 100 km/u. Volgens Volkswagen sneller dan een Formule 1 auto.

Nu wil het vaker voorkomen dat een merk met een supercar of raceauto concept komt en het daar vervolgens bij laat. De I.D. R Pikes Peak heeft daadwerkelijk een doel, namelijk meedoen aan de Pikes Peak Hill Climb in Colorado. Niet alleen meedoen, maar ook daadwerkelijk het record verbeteren. Voor de goede orde, het record van elektrische auto’s staat op dit moment op 8:57.1. Voor de goede context, het absolute record staat op naam van Sebastian Loeb (8:13.9).

Voordat de I.D. R Pikes Peak in actie komt in Amerika, worden vandaag de eerste proefrondjes gedraagt op Alès in Frankrijk. Dat moet wel, want op Pikes Peak kan immers niet getest worden. Achter het stuur moet de coureur Romain Dumas (als de Amerikanen zijn achternaam maar goed uitspreken) het verschil gaan maken. Dumas kan bogen op een indrukwekkend palmares: zo won hij al drie keer de Pikes Peak heuvelklim en twee maal de 24 uur van Le Mans. Op 24 juni 2018 moet het gaan gebeuren.