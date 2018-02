Vergelijking: de nieuwe Volvo V60 vs. de oude

Generatie één tegenover Generatie twéé.

Na lang te hebben gewacht was het vorige week eindelijk zover: de nieuwe Volvo V60 werd eindelijk geïntroduceerd. Volvo heeft flink uitgepakt met de nieuwe V60, daar de auto niet alleen een groot aantal upgrades heeft gekregen, maar tevens is uitgegroeid tot de grootste in zijn klasse. De mid-sized premium estate zet nu nog meer in op comfort en voorziet de inzittenden van allerlei nieuwe luxe functies. Op het oog lijkt het een stap in de juiste richting, maar hoe weegt hij op tegen zijn voorganger?

Design

Met de Volvo V60 opteerden de Zweden ervoor om af te wijken van hetgeen dat ze daarvoor regelmatig deden: het bouwen van gigantische, ruime sloepen. De in 2010 onthulde V60 was dan ook niet meer dan een stationversie van de S60, die ongeveer tien jaar voor de introductie van de V60 op de markt verscheen. Toen de eerste generatie S60 aan zijn einde kwam, volgde de tweede generatie spoedig.

Het spreekt voor zich dat het design van de S60 hiermee flink veranderde. De iets later onthulde V60 zou dit nieuwe ontwerp grotendeels overnemen. Hoewel de S60/V60 met dit nieuwe design aanzienlijk minder gedateerd oogde, kreeg hij drie jaar later alweer een facelift. Sterker nog, Volvo had een super facelift op de planning staan, waarmee haar gamma van de XC60 tot aan de S80 een nieuw neusje kregen. Met name de voorkant werd aangepakt; de V60 kreeg een bredere grille, andere koplampen en het lijnwerk werd extra geaccentueerd, zodat deze een blijvende indruk zou achterlaten.

Ten opzichte van de eerste generatie is de nieuwe, huidige V60 een enorme stap in de richting van het premiumsegment. De strakke maar elegante designtaal bleek in het verleden goed in de smaak te vallen bij wagens als de XC90 en de V90, voor wat betreft de V60 blijft dat oordeel grotendeels onveranderd. Hoewel kenmerkende onderdelen als de lampenpartijen en de grille praktisch hetzelfde zijn als die van zijn familieleden, zou je zelfs kunnen zeggen dat het op de compactere V60 beter werkt dan bij de rest. Verschillende meningen over smaak daargelaten, één ding is in ieder geval zeker: de nieuwe V60 is veel nadrukkelijker aanwezig dan zijn voorganger.

Interieur

De eerste generatie van de Volvo V60 werd meer dan eens gebruikt om de familie van A naar B te brengen. Een tergend punt, want wanneer de kinderen zich ver in de puberteit bevinden, of je simpelweg een stel volwassenen vervoert, bleek dat de bolide wel wat extra beenruimte kon gebruiken. Met de huidige V60 is dit enigszins opgelost. Zoals @casperh tijdens de introductievideo al opmerkte, is de wagen behoorlijk ruimer.

Het gaat misschien om minimale marges, maar dankzij het feit dat de wielbasis aanzienlijk is gegroeid, hadden de ingenieurs van Volvo meer speelruimte. Om precies te zijn is de wielbasis van de nieuwe V60 2.872 mm lang, terwijl het vorige model het met 2.776 mm moest doen. Voor de rekenwonders onder ons: dat is 96 mm! De wielbasis van de nieuwe V60 is zelfs 56 mm langer dan die van de laatste V70. Afgezien van de extra beenruimte die dit met zich meebrengt, groeit ook de bagageruimte fors. Voortaan kun je in plaats van 430 liter maar liefst 529 liter kwijt.

Hoewel ik het interieur van de vorige V60 persoonlijk goed te verteren vond, valt deze compleet in het niet vergeleken met het huidige model. Waar de eerste V60 (aankoopadvies) qua design duidelijk nog in het vorige decennium zat, is de huidige V60 helemaal van deze tijd. Weg zijn het kleine display en de vele, verwarrende knoppen. In plaats daarvan is er één groot 9″ touchscreen waarmee je praktisch alle handelingen kunt uitvoeren. Daarnaast zijn er allerlei slimme veiligheidssystemen toegevoegd die het rijden eenvoudiger maken. Tevens beschikt de nieuwe V60 over de meest recente versie van Pilot Assist, waarmee je tot 130 km/u geassisteerd wordt bij het rijden.

Techniek

In een kleine 8 jaar heeft de Volvo V60 heel wat motoren verteerd, maar in den beginne was er al een ruim aanbod. De bolide werd op de markt gebracht met geblazen vier, vijf- en zespitters. Deze liepen van de 150 pk sterke 1,6-liter benzinemotor tot de 306 pk sterke zescilinder, en van de 116 pk sterke 1,6-liter diesel tot aan de 205 pk sterke 2,4-liter diesel. Later kwamen hier nog een flink aantal diesel- en benzinemotoren bij. Volvo sloeg echter eveneens het pad van plug-in hybride motoren in. Hiervoor werd aanvankelijk de krachtigste D5 diesel gebruikt, die vervolgens werd opgeblazen tot een vermogen van 285 pk en 640 Nm koppel. Volvo zou later nog verschillende varianten van de Plug-In Hybrid (rijtest) op de markt brengen, evenals de ronduit gestoorde Polestar-versie.

Vergeleken met de eerste V60 (rijtest) heeft het huidige model maar beperkte keuzemogelijkheden. De nieuwe V60 krijgt in eerste instantie twee benzine- en twee dieselmotoren. Dieselen gebeurt middels de 150 pk sterke D3 of de 190 pk sterke D4. Rijd je liever op benzine, dan heb je de keuze uit de 250 pk sterke T5 of de 310 pk sterke T6. Milieuvriendelijk op pad gaan behoort eveneens tot de mogelijkheden. Volvo levert de nieuwe V60 aanvankelijk ook als 390 pk sterke T8, met AWD Twin Engine. Naar verluidt zit er ook nog een minder krachtige T6 Twin Engine in de pijplijn.

Gekeken naar de mogelijke configuraties van de transmissie is het bij de nieuwe V60 flink wat eenvoudiger. Hoewel alle motorvarianten gekoppeld kunnen worden aan de automatische Geartronic versnellingsbak, moeten alleen de dieseltjes bijbetalen.

Conclusie

Het mag duidelijk zijn dat de nieuwe V60 in vrijwel ieder opzicht grote stappen heeft gezet om zichzelf te verbeteren. Dat is maar goed ook, want de auto was zonder meer toe aan een update. Nadat Volvo eerder al met vernieuwingen of zelfs introducties van andere modellen kwam, bleef het akelig stil rondom de nieuwe V60. Aan de andere kant hebben de Zweden deze kostbare tijd hoogstwaarschijnlijk goed gebruikt om een daverend succes te garanderen. Of dat ook daadwerkelijk za lukken, moeten we nog maar afwachten.