Verstappen: “we hebben de beste auto van het veld”

Sterke woorden van de Nederlander.

Na zijn fenomenale optreden in Singapore ziet Max Verstappen de toekomst rooskleurig in. Logisch, want zijn Red Bull is slechts in een klein aantal races dit jaar écht competitief geweest. Op een circuit waar de coureur het verschil kan maken, heeft Verstappen zijn kans gepakt en een fraaie podiumplaats gepakt. De Nederlander dicht het succes echter niet alleen toe aan zijn eigen stuurmanskunsten. Nee, volgens hem is zijn auto, de Red Bull, de sterkste van het veld.

Verstappen kijkt in dit geval niet naar de toekomst, maar naar het heden. Het bijna 21-jarige talent is er van overtuigd dat Red Bull vandaag de dag de beste auto heeft. Echter, dankzij de onderpresterende Renault-motor kunnen ze zich niet met Ferrari en Mercedes in de titelstrijd mengen. Gelukkig ziet Max dit op korte termijn veranderen, dankzij het samenwerkingsverband dat zijn team met Honda is aangegaan. Zo vertelde hij deze week bij de opening van een nieuwe Jumbo-vestiging:

“Ik denk dat we [nu al] de beste auto van het veld hebben, dat bleek wel weer in Singapore. We hopen natuurlijk dat het volgend jaar met een nieuwe motorleverancier [Honda] wel verder de goede kant opgaat. We hebben nu al de juiste mensen aan boord, alleen klopt het hele pakket nog niet. Dat zal volgend jaar ook nog lastig worden, maar ik hoop dat we het jaar daarna wel echt een kans maken.”

Max heeft dusdanig veel vertrouwen in de toekomst met Honda, dat hij voor enkele jaren bijtekende. Dit terwijl zijn teamgenoot, Ricciardo, tijdens de zomerstop juist zijn overstap naar Renault aankondigde. We zullen de komende jaren uit gaan vinden wie van hen twee de juiste keuze heeft gemaakt.

Verstappen is in ieder geval zeker van zijn zaak. Hoewel hij geen directe successen verwacht, vertrouwt hij erop dat Red Bull tegen 2020 de juiste mensen aan boord heeft gehaald om voor regelmatige overwinningen en de titel te kunnen strijden. Zo noemt hij de volgende redenen waarom het ze met Honda wél zal lukken:

“Ten eerste vanwege het budget dat ze hebben, dat is vele malen groter dan dat van onze huidige motorleverancier. Verder gaan ze gewoon de goede kant op, ook qua testbankresultaten. Bovendien willen ze heel graag, ze willen echt winnen. De mentaliteit om te willen winnen hebben wijzelf al in het team, maar nu moet de andere kant – van de motor – nog en dat gaan we volgend jaar zeker krijgen.”

We zeggen het regelmatig, maar we kunnen het niet vaak genoeg herhalen: in de Formule 1 is niets zeker. Denk bijvoorbeeld maar eens terug hoe overtuigd McLaren was van haar auto en capaciteiten, voorafgaande aan haar nieuwe samenwerking met Renault. Dit seizoen zijn ze net zo goed nergens te bekennen. Aan de andere kant, als je niet met een flinke portie goede moed aan een nieuw project begint, dan kun je er net zo goed direct mee stoppen.

Volgend jaar krijgen we de basislijn te zien van het huwelijk tussen Red Bull en Honda, het jaar daarop mogen we de échte, realistische resultaten verwachten.