Zo kun je als een van de eersten een Hyundai IONIQ 6 bemachtigen

Zet je schrap: binnenkort gaat de pre-sale van de gelimiteerde Hyundai IONIQ 6 First Edition van start.

De gloednieuwe Hyundai IONIQ 6 is een van de meest spraakmakende nieuwe elektrische auto’s. Met zijn buitengewoon aerodynamische koets heeft de IONIQ 6 niet alleen een uniek design, maar ook een indrukwekkende actieradius.

Voor degenen die graag als een van de eersten een IONIQ 6 willen bemachtigen, introduceert Hyundai nu de IONIQ 6 First Edition. Dit is een exclusief introductiemodel, dat slechts in beperkte aantallen verkrijgbaar zal zijn. Voor Nederland zijn er niet meer dan 250 stuks beschikbaar, dus als je interesse hebt moet je er snel bij zijn.

De IONIQ 6 First Edition heeft een exclusieve uitstraling, onder meer dankzij 20 inch matzwarte lichtmetalen velgen en zwarte details. Dit in combinatie met de kleur Biophilic Blue Pearl, Serenity White Pearl, Nocturne Grey Pearl of Gravity Gold Matte. Het interieur is eveneens exclusief uitgevoerd, met een speciaal ruitjespatroon op de bekleding.

Met de IONIQ 6 First Edition kun je rekenen op een zeer complete uitrusting. De auto is bijvoorbeeld uitgerust met bestuurders- en passagiersstoelen met ontspanningsfunctie, Bose Premium-audio, een head-up display, Remote Smart Parking Assist, Surround View Monitor en een warmtepomp met batterijverwarming. En dit is nog maar een hele kleine greep uit de opties.

De Hyundai IONIQ 6 First Edition wordt geleverd met het grote 77 kWh-accupakket. Dit betekent dat je een riante actieradius hebt van 519 kilometer (WLTP). De accu is ook weer snel vol. Met een 350 kW-lader ben je in slechts 15 minuten 351km actieradius rijker. Met 325 pk en 605 Nm krijg je de krachtigste uitvoering van de IONIQ 6.

De IONIQ 6 First Edition heeft een vanafprijs van €62.895. Wil je een van de 250 exemplaren reserveren? Zorg dan dat je 9 november om 10.00 uur paraat zit om de IONIQ 6 First Edition online te bestellen via de website van Hyundai. Zowel particuliere kopers als leaserijders kunnen hier terecht. Tip: als je van te voren alvast een Hyundai-account aanmaakt, verlies je daarmee geen kostbare tijd als de pre-sale van start gaat.