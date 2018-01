Bam, hier is de nieuwe Dodge Ram (2019)

In de VS tellen ze altijd een jaartje vooruit.

Zoek de verschillen? Dat is met de nieuwe Dodge Ram 1500 niet zo moeilijk. De Amerikaanse autobouwer heeft de pickup radicaal vernieuwd en dat is te zien. Kijk naar de grille en je weet meteen dat je met de nieuwe Ram te maken hebt. De pickup is gemoderniseerd en heeft meer speelse lijnen gekregen in vergelijking met zijn voorganger. Het rauwe is er misschien een beetje af, maar je ziet nog steeds overduidelijk een Doge Ram staan.

Dodge is met aluminum aan de slag gegaan om de Ram minder zwaar te maken. Het resultaat mag er zijn, want de nieuwe Ram weegt ruim 100 kg minder. Daarnaast brengt het verbeterde design een lagere CW-waarde met zich mee, wat gunstig is voor het verbruik.

Ook de nieuwe Ram is weer te krijgen met diverse V6- en V8-motoren. Een belangrijke vernieuwing is de komst van een 48-volt mild-hybrid systeem, dat als optie kan worden aangevinkt. De techniek komt standaard met de V6 en voorziet de motor van extra power tijdens een acceleratie. De accu helpt het blok, zodat de V6 of V8 rustiger aan kan doen. Een slimme vorm van brandstofbesparing. De motoren zijn gekoppeld aan een automaat met acht versnellingen. De pickup kan 5.760 kilo trekken. Dat is 943 kilo meer in vergelijking met het vorige model.

Het interieur is ook op tal van punten verbeterd. Neem bijvoorbeeld het nieuwe (optionele) 12-inch scherm. Voorheen moest de Ram het doen met een display van 7-inch. Er zijn meer USB-poorten verwerkt in het interieur en de Ram beschikt over WiFi-mogelijkheden. Daarnaast zijn er tal van rijassistenten, waaronder een 360 graden camera. De pickup werd, net als de nieuwe Chevrolet Silverado en Ford Ranger, in Detroit gepresenteerd.