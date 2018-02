Eerste Ford GT voor Europa is een extra bijzondere

Het heeft even geduurd..

Ford neemt zijn tijd met de nieuwe GT. Eerst was thuisland Amerika aan de beurt, maar nu kunnen dan ook eindelijk Europese klanten de GT in ontvangst nemen. De vroege vogels komen uiteraard eerst aan bod. Mensen die de supercar op een later moment hebben besteld moeten gerust nog één á twee jaar wachten.

De eerst Europese GT is geleverd aan coureur Jason Watt in Denemarken. Zijn exemplaar werd geleverd in de bekende Gulf blauw-oranje kleurstelling. Overigens zonder de logo’s, maar dat geheel terzijde. Watt was een van de eersten die in april 2016 Ford contacteerde om een slot te krijgen voor de GT. Van de ruim zesduizend aanmeldingen koos Ford 500 gelukkigen, waaronder Watt.

Nog even de specificaties, om aan te tonen dat de GT drie jaar na presentatie nog steeds mee kan komen met supercars van vandaag de dag. Onder de kap een 3.5 liter grote V6 Ecoboost motor, goed voor 655 pk. De GT heeft een volledige carbon body en heeft een topsnelheid van 347 km/u. Net als zijn oude 2005 Ford GT, is ook dit exemplaar speciaal aangepast voor de coureur. Sinds een motorongeluk in 1999 zit Watt in een rolstoel. Op het dak van de GT kan een imperiaal worden geïnstalleerd, zodat de rolstoel zonder problemen kan worden meegenomen. “Mijn GT is waarschijnlijk de snelste supercar die mag parkeren op een parkeerplaats voor invaliden”, aldus de optimistische Watt.