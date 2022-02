Zo lang blijft Lando Norris nog bij McLaren

Lando Norris blijft bij McLaren Dat noemen we rotsvast vertrouwen.

Eindelijk lijken we een seizoen tegemoet te zien waarbij de favoriet niet meteen duidelijk is. Sinds 2014 is dat Mercedes. Zowel op het gebied van de motor als het chassis hadden ze zo’n voorsprong, dat ze zelfs expres ietsje langzamer gingen rijden (aldus oud-engineer Paddy Lowe). Als de regels vervolgens 6 jaar nauwelijks wijzigen, dan is de kampioen ook wel duidelijk. Je behoudt immers een voorsprong. Dat plaatst de wereldtitels van Hamilton in een iets ander daglicht. Er was immers nauwelijks concurrentie.

Lando Norris tekent bij

Daarom is het verfrissend dat we eindelijk een compleet nieuw seizoen tegemoet gaan zien. Eentje waarbij vooralsnog niet duidelijk is hoe de kaarten geschud zijn. Gezien de budgetten en medewerkers is het niet vreemd om te verwachten dat Mercedes en Red Bull zich alsnog vooraan zullen melden. Maar ook teams als Ferrari en McLaren (en wellicht Alpine) kunnen wellicht een sprongetje naar voren maken. Beide teams hebben een tijdje onder hun kunnen gepresteerd.

Lando Norris is daar vrij zeker van. De goedlachse Britse coureur heeft namelijk bijgetekend. Dat meldt McLaren Racing. Nu was dat niet direct nodig. Norris had namelijk al een contract op zak, waarmee hij tot en met 2023 verbonden blijft met het team uit Woking. Kennelijk zijn ze heel erg blij met elkaar, want het contract is opengebroken. Lando Norris en McLaren blijven samenwerken. Op zich is het wel opmerkelijk, want het vorige contract is vorig jaar getekend.

‘Heet’

Dus waarom nu nog een keer? Simpel: Norris is ‘heet’. Er werd geregeld geïnformeerd naar de diensten van de coureur, mocht hij na 2023 bij McLaren vertrekken. In plaats van in te gaan op die gesprekken, heeft Norris het als argument gebruikt bij Andreas Seidl (de teambaas) om het eigen contract te herzien. Daarbij blijkt dus dat Norris en McLaren veel vertrouwen in elkaar hebben.

Naast Norris zal Daniel Ricciardo dit jaar en volgend jaar ook in actie komen voor McLaren. Zijn contract loopt tot het einde van 2023. McLaren zal zijn nieuwe auto – de McLaren MCL36 – morgen presenteren aan het grote publiek.

