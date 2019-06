Zo maak je de BMW Z4 met vierpitter een tandje sneller

Het topmodel is eenvoudig te kietelen, hoe zit dat met een goedkopere variant?

Nu de leveringen van de BMW Z4 gestart zijn zullen ook tuners de Duitse roadster bij de kladden pakken. Zo maakten we al kennis met de Manhart Z4 M40i en de Z4 M40i van Dahler. In dit geval gaat het weer om de Z4, maar niet om het huidige topmodel.

Bij DTE Systems doen ze het anders en hebben ze de viercilinder aangepakt. Het gaat hier om de Z4 30i sDrive. Normaal gesproken is dit blok goed voor 258 pk en 400 Nm koppel uit een geblazen tweeliter viercilinder. DTE Systems weet deze waarden met een tuning box naar 282 pk en 466 Nm koppel te brengen. Een winst van 24 pk en 66 Nm.

De tuning van DTE Systems is gekoppeld aan een app op je smartphone. Gebruikers kunnen de gewenste power instellen (Dynamic, Sport of Efficiency) via deze app. De achterwielaangedreven Z4 doet het sprintje naar de honderd na de tuning in ongeveer 5,4 seconden. De tuner zegt dat het gasrespons met 10 procent is toegenomen in vergelijking met een standaard exemplaar.

De PedalBox inclusief de app kost 229 euro. DTE Systems levert de tuning vanaf heden op de Z4 30i sDrive.