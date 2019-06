Dit kost de volledig elektrische Opel Corsa-e in Nederland

Is deze Duitse elektrobak een beetje betaalbaar?

Sinds Opel onderdeel uitmaakt van de Franse PSA-familie, heeft het andere prioriteiten. Net als Peugeot en Citroën zet het stevig in op het elektrificeren van zijn modellengamma. Na de introductie van de Grandland X Hybrid4 was het niet veel later tijd voor zijn eerste volledig elektrische auto: de Corsa-e. Vandaag deelt het merk de prijzen van deze auto.

Omdat de Corsa-e qua techniek praktisch identiek is aan de Peugeot e-208, werd er bij het debuut van de auto al gespeculeerd dat de Opel evenveel geld zou kosten als zijn Franse tweeling. Dit blijkt ongeveer te kloppen. De rijk uitgeruste Corsa-e Launch Edition kost minimaal 34.999 euro, en dat is inclusief een onderhoudsabonnement voor zes jaar. De e-208 is net iets duurder: 36.250 euro. De Launch Edition heeft standaard o.a. automatische airconditioning, LED-koplampen en 17″ lichtmetalen velgen.

Tegelijkertijd met de introductieprijs van de Opel Corsa-e maakt het merk bekend wat het kost om de auto te leasen. Het Private Lease-tarief bedraagt 499 euro per maand bij een duur van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Wie zakelijk least, betaalt maandelijks 439 euro. Binnenkort zal Opel de overige prijzen van de nieuwe Corsa vrijgeven.

De Opel Corsa-e wordt aangedreven door een elektromotor die goed is voor 136 pk. Met zijn batterijpakket van 50 kWh heeft hij een rijbereik van 330 kilometer. Binnen 30 minuten aan de snellader kan hij tot 80 procent van de batterijen opladen en 300 kilometer ver rijden.