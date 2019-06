Voorlopig géén Duitse tol voor personenauto’s, maar..

Het gaat nog niet gebeuren.

Soms klaagt men over het feit dat er weinig ‘Unie’ aan is als het gaat om de Europese Unie. Leden van deze Unie hebben nog zoveel eigen regeltjes (daar maakt Nederland zich ook schuldig aan) dat je soms afvraagt of het niet beter kan. Het verzinnen van nieuwe regels zijn de lidstaten nog niet afgeleerd, want wat Duitsland betreft gaan personenauto’s tol betalen voor gebruik van de autobahn.

Daar is nu definitief een stokje voor gestoken met dank aan het Europese Hof van Justitie. In eerste instantie leek het erop dat het daadwerkelijk tot een invoering zou gaan komen. De advocaat-generaal was namelijk van mening dat zo’n tol niet discriminerend is. Daar denkt het Europese Hof van Justitie anders over, getuige de uitspraak van vandaag. Het hof oordeelde dat de tol zeker wel discriminerend zou zijn.

Buurlanden Nederland en Oostenrijk zijn al jaren fel tegen de plannen van Duitsland. Er zou sprake zijn van discriminatie omdat inwoners van Duitsland een compensatie kregen. De invoering van het tolsysteem voor personenauto’s zou een verlaging van de wegenbelasting voor Duitsers tot gevolg hebben. Leuk voor onze oosterburen, maar Nederlanders, Oostenrijkers en andere Europeanen die door Duitsland rijden zouden tol moeten betalen zonder enige vorm van compensatie.

De tol voor personenauto’s zou in het najaar van 2020 in werking gaan. Dat gaat nu, in elk geval in de huidige vorm, niet door. De kans bestaat echter dat er toch een tol gaat komen. Bijvoorbeeld zonder compenserende werking voor de Duitsers. Andere Europese landen hebben vergelijkbare systemen. Onder meer in Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Italië moeten verkeersdeelnemers betalen om gebruik te maken van diverse wegen. Door middel van tol of door middel van een vignet.

Fotocredit: @denaamisbas via Autojunk