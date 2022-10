Zo oud is de oudste chauffeur van Nederland

We hebben het antwoord op de vraag hoe de oudste chauffeur van ons land is. En oh ja, zó veel rijbewijshouders zijn er in Nederland.

Zoals we in het vorige artikel hebben kunnen lezen, zijn oudere chauffeurs veel minder met hun telefoon bezig dan de jongere bestuurders. Dat scheelt aanzienlijk in de ongelukken.

En dat scheelt, want er zijn enorm veel mensen in Nederland met een rijbewijs. Sterker nog, er is zojuist een record geboekt! In Nederland zijn er namelijk meer dan 11,6 miljoen mensen met een roze papiertje (dat tegenwoordig een kaart is). Het exacte aantal is 11.626.069 mensen met een rijbewijs. Dat zegt de RDW.

Zeeuwen met rijbewijzen: ze bestaan

De RDW (Rijksdienst Wegverkeer) houdt het register bij van alle rijbewijs-houders in ons land. De meeste rijbewijshouders komen uit Zuid-Holland. Of iets specifieker gezegd, de meeste rijbewijzen zijn in Zuid-Holland afgegeven. Het gaat om 2,3 miljoen rijbewijzen.

Er zijn twee nummers twee: Noord-Holland en Noord-Brabant. In beide gevallen zijn daar 1,8 miljoen mensen met een rijbewijs. Overigens, dat rijbewijzen geldt voor alle rijbewijzen, dus ook voor brommers, vrachtwagens en dergelijke.

Wil je je echt uniek voelen, dan moet je even gaan praten met @machielvdd. Hij is namelijk een van de weinige Zeeuwen met een rijbewijs. Ondanks dat je in Zeeland alles met de auto moet doen, zijn er maar 269.324 mensen die een rijbewijs hebben in die provincie. Toegegeven, het inwonersaantal ligt daar ook heel erg laag. Maar toch, wat zijn wij trots op Machiel.

Oudste chauffeur van Nederland

Deze Adonis van de redactie is absoluut niet de oudste rijbewijshouder. Nee, daar moet hij nog eventjes voor wachten, want de oudste persoon die een geldig rijbewijs bezit is 106 jaar oud. Stel, die heeft zijn of haar rijbewijs gehaald op de 18e verjaardag, ben je al 88 jaar verkeersdeelnemer. Dan ben je al bezig sinds 1934. Er is een hoop veranderd op de wegen.

Het verlengen van rijbewijzen gaat telkens eenvoudiger. Dat kan namelijk gewoon online. Ongeveer 70 procent van de mensheid in Nederland doet het op deze manier, gewoon via de website van de gemeente. Als je ouder wordt (na 75), moet je gekeurd worden door een arts voordat je kan verlengen.

Image-Credit: @carsbycasper via Autoblog Spots

Via: Nu.nl