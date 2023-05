‘Het nieuwe rekeningrijden moet gecompenseerd worden’

Dat nieuwe rekeningrijden (dat we betalen naar gebruik noemen) gaat serieus duur worden. Dat moet gecompenseerd worden, stelt het CNV.

Boeren aanpakken is lastig. Een relatief kleine bevolkingsgroep stoot exceptioneel veel uit, maar vanwege het zachtaardige imago van deze bevolkingsgroep, durft de overheid zijn handen daar niet echt aan te branden. Maar de automobilist aanpakken, dat is geen enkel probleem. Elke auto is toch een beetje het symbool van milieuvervuiling.

Ondanks dat we werken met BPM, hoge accijnzen (over een paar dagen weer terug naar het oude niveau!) en hoge motorrijtuigenbelasting, is dat niet voldoende. De automobilist moet meer gaan betalen.

Het nieuwe Rekeningrijden

Ja, natuurlijk, er is gezegd ‘betalen naar gebruik’, maar dat betekent simpelweg dat als je niet rijdt, even duur uit bent en als je wel rijdt, dat je dat duur komt te staan. Letterlijk. Hardwerkende burgers moeten dan ook gecompenseerd worden, aldus de CNV. Minister Harbers (VVD) en staatsecretaris Van Rij (CDA) presenteren binnenkort hun eerste opzet voor betalen naar gebruik (zoals rekeningrijden nu genoemd wordt) en bij de CNV zijn ze het er nu al niet mee eens.

Het is de bedoeling dat rekeningrijden vanaf 2030 wordt ingevoerd. Heel even leek het 2028 te gaan worden, naar een oproep van klimaat-Minister Rob Jetten (D66), maar dit plan leek niet realistisch (of de anderen waren niet ambitieus genoeg).

Geen onderscheid

Het rekeningrijden wordt ‘simpel’ ingevoerd. Dat betekent dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de omstandigheden. Vroeg of laat, binnen de spits of buiten de spits, binnenland of buitenland: betalen zul je. Het enige dat telt, zijn de kilometers die je maakt. Hoe meer kilometers je rijdt, hoe duurder het wordt.

Volgens het CNV houdt het kabinet geen rekening met beroepsgroepen die simpelweg wel moeten rijden. Verpleegkundigen, schoonmakers en beveiligers kunnen niet simpelweg thuis gaan werken of met een elektrische fiets op pad gaan.

Noordelijke provincies het bokje

Nog een probleem is dat de provincie extra hard geraakt wordt. De afstanden in de randstad zijn vaak korter en er is een dichte OV-infrastructuur. In de noordelijke provincies zijn de afstanden vele malen groter én rijden er veel minder bussen en treinen. De enige optie die die mensen hebben is simpelweg meer gaan betalen.

Het CNV heeft uiteraard er een paar berekeningen op losgelaten. Er zijn diverse scenario’s bekeken, alle vier van een beveiliger die woont in Harderwijk en werkt in Schiphol of Stolwijk. Zeker als je meer moet rijden (Schiphol in dit geval), ben je de sjaak. Met een eenvoudige Seat Ibiza 1.2 diesel ga je van 102 euro naar 228 euro. Rijd je een Ford Focus Wagon 1.0 op benzine? Dan ga je ook naar 228 euro, in plaats van 52,67 euro.

Nieuwe rekeningrijden kan nóg duurder worden

Bij het CNV houden ze rekening met de grillen van de overheid. Die gaan er min of meer een beetje vanuit dat de boete per kilometer nog hoger zal worden. Dus geen 7, maar 9 of zelfs 12. Dan ga je dus echt naar serieuze maandbedragen die je moet overmaken aan de overheid.

Daarom pleit het CNV ook voor extra kilometervergoeding. Die is nu nog bijzonder laag, maar moet eigenlijk omhoog als het nog moet lonen voor werknemers om naar hun werk te rijden. Straks moet je nog ontslag nemen omdat je het niet kan veroorloven naar je werk te gaan. Werkloosheid is immers wel goed voor het milieu.

Via: De Telegraaf

