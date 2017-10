Deze maagdelijke McLaren F1 gaat records breken

Het moet heel gek lopen als dit niet de duurste McLaren F1 ooit wordt.

De McLaren F1 is slechts in een zeer kleine oplage gebouwd: 64 straatlegale F1’s zagen het levenslicht en dit is nummer 60. De driezitter met centrale zitpositie voor de bestuurder is één van de meest iconische auto’s ooit gebouwd en heeft een flinke reputatie opgebouwd. Dit is geen auto voor amateurs, je moet goed weten waar je mee bezig bent als je hierin de blits wil maken. Toch is de zeldzaamheid van de auto voor sommigen geen reden om hem in een loods op te slaan. Zo kennen we Rowan Atkinson (Mr. Bean) die er fanatiek mee reed (en crashte) en ook weten we dat Elon Musk de F1 een tijdlang als daily gebruikte.

Dit exemplaar was een ander lot beschoren: de auto heeft alleen de testkilometers van de fabriek op de klok staan namelijk. Er is sinds de oplevering in 1997 geen kilometer toegevoegd aan de tellerstand van deze gele McLaren F1. Sterker nog: het beschermende folie zit nog in het interieur en er is zelfs nooit een kenteken voor aangevraagd. Nieuwe dan deze McLaren F1 ga je het niet vinden, de vloermatten zitten zelfs nog in hun plastic verpakking!

Bovendien is er bij de auto nog een leuk setje accessoires in dezelfde staat te vinden. Een speciale bagageset bijvoorbeeld, en een fabrieks LM-uitlaat en F1 GTR-style stuurwiel zitten bij de auto. Ook is er een speciaal TAG Heuer horloge met het serienummer van de McLaren F1 op de wijzerplaat gegraveerd bij de auto. De auto werd ooit besteld door een Japanner, die hem dus nooit gebruikt heeft.

Als je bedenkt dat de eerste in de Verenigde Staten geïmporteerde McLaren F1 met 15.500 kilometer op de teller een paar maanden geleden ruim 15,6 miljoen dollar opleverde, durf je dan een voorspelling te doen van de opbrengst voor deze auto? De auto staat te koop in Engeland en met een beetje pech zullen we nooit weten wat hij opbrengt. Het zou ons niet verbazen als hij meer dan 20 miljoen euro opbrengt.