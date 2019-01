Rapper Boef moet de komende 1,5 jaar met de bus

Bovenstaande Rolls-Royce zal in de garage blijven rusten.

Rappers en self-incrimination, het is en blijft een veelvoorkomende, hilarische combinatie. Waar artiesten in de Verenigde Staten uitgebreid op een beat vertellen hoe ze mensen hebben beroofd en vermoord of zelfs heuse bankovervallen hebben opgezet, is het fenomeen inmiddels ook over gewaaid naar Nederland. Althans, tot op zekere hoogte.

Rapper Boef heeft vanmiddag namelijk van een kantonrechter in Breda een fikse straf op zijn dak gekregen, naar aanleiding van een video die hij in de laatste helft van 2016 op het internet plaatste. In de video filmt de vlogger-turned-rapper haarfijn hoe hij met zijn Audi RS6 ongeveer 300 km/u rijdt over de Nederlandse wegen. Later bleek uit onderzoek dat Soufiane Boussaadia, zoals Boef eigenlijk heet, in Tilburg ook nog snelheden van 165 km/u had aangetikt binnen de bebouwde kom.

In de rechtszaak was de aanklager uit op een voorwaardelijke celstraf en een rijverbod van 2,5 jaar, maar vanmiddag heeft de rechter besloten dat Boef voldoende heeft aan een rijverbod van 1,5 jaar. De voorwaardelijke celstraf wordt ook achterwege gelaten, in plaats daarvan moet Boef 6.500 euro, een bedrag dat hij in een avondje terugverdient, overmaken op de rekening van een fonds voor verkeersslachtoffers.

Bij het uitdelen van de straf heeft de rechter vooral rekening gehouden met het feit dat Boef een grote voorbeeldfunctie heeft voor zijn duizenden jonge fans. De rechter wil niet dat de kinderen die naar Boef luisteren dezelfde capriolen gaan uithalen en denken dat de openbare weg een racebaan is voor hun plezier.

Overigens ging Boef redelijk goed om met zijn straf. Zo plaatste hij vanmiddag na de uitspraak het volgende bericht op Instagram, waarmee hij toegeeft dat hij de komende tijd de bus zal moeten pakken in plaats van een van zijn dikke bolides.

Beeld: Boef in zijn Mansory Wraith, door @toyotafortuner