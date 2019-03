Zo probeert Tesla leveringsproblemen tegen te gaan

Even een paar autotransporters kopen.

Na de eerdere productieproblemen in 2018 kampt Tesla nu met leveringsproblemen in de Verenigde Staten. De productie loopt op rolletjes, maar de auto’s moeten wel geleverd worden. In de VS staan Tesla’s klaar om naar de klant te gaan, alleen had de Amerikaanse autofabrikant niet de capaciteit om de auto’s naar de klant te brengen met vertragingen in leveringen tot gevolg.

Je moet niet denken in problemen, maar in oplossingen. Althans, zo zal het bij Tesla zijn gegaan. Uit een rapport van de Securities and Exchange Commission (SEC) blijkt dat Tesla een grote hoeveelheid trucks heeft gekocht om autotransport mogelijk te maken, zo merkte CNBC op. De trucks zijn gekocht van Central Valley Auto Transport in ruil voor 49.967 Tesla-aandelen met een waarde van circa 13,8 miljoen dollar. In het rapport staat niet hoeveel trucks Tesla exact heeft gekocht.

Van Central Valley Auto Transport is bekend dat ze beschikken over een vloot van 100 autotransporters. Met één truck kunnen maximaal 9 auto’s vervoerd worden. Met deze aanschaf kan Tesla gas op die lolly geven om logistieke problemen weg te werken in de Verenigde Staten. In Tesla’s rapport over het vierde kwartaal van 2018 liet de autofabrikant al weten dat er ruimte was voor verbeteringen met betrekking tot de logistiek.

Foto: Model 3 via @stefanovic op Autojunk