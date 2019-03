Vergelijking: de nieuwe Audi SQ5 TDI vs de oude

Een SQ5 met diesel mag weer. Wat zijn de verschillen met zijn voorganger?

De vorige generatie SQ5 kwam in eerste instantie als diesel op de markt. Later introduceerde Audi de SQ5 tevens met een TFSI-benzinemotor. In dit artikel vergelijken we de diesels met elkaar. Een SUV met een krachtige diesel blijft immers een fijne combinatie.

Bij de afbeeldingen staat de nieuwe Audi SQ5 TDI boven, de oude onder.

Exterieur

Voor een S-model heeft Audi toch wat ‘ingrijpende’ veranderingen doorgevoerd met de nieuwe SQ5 TDI. Waar het oude model de vier, voor een S-model, kenmerkende uitlaten had, heeft Audi gekozen om de uitlaatsierstukken bij de nieuwe SQ5 te verstoppen. We kennen deze designkeuze van reguliere Audi-modellen, maar bij een S-model is dit toch wat vreemd te noemen. Bovendien is de achterbumper zo vormgegeven dat het net moet lijken dat er vier uitlaten zitten. De enige die Audi hier lijkt te foppen is zichzelf. De grotere grille en LED-koplampen zijn belangrijke kenmerken voor de nieuwe SQ5 TDI in vergelijking met het oude model. Laat de badges echter weg en de Audi weet zich slecht te onderscheiden van een reguliere Q5. Een belangrijk punt van herkenning zijn de grotere remmen. Wat opvalt is dat op de achterkant alleen de badge ‘SQ5′ aanwezig is. De TDI-badge is achterwege gelaten. Wel kun je de modellen badge-wise onderscheiden door naar de zijkant te kijken. De SQ5 benzine heeft een V6 T-badge, de SQ5 TDI heeft geen badge. Het oude model had wel zo’n V6 T-badge.





Interieur

Een verschil van dag en nacht is in het interieur merkbaar. Het uiterlijk van de oude SQ5 komt vandaag de dag nog prima mee. Een blik in het interieur leert daarentegen dat de auto toch flink is verouderd. Het infotainmentscherm is fors kleiner en er is geen digitale klokkenwinkel. De oude SQ5 stamt nog uit een tijd waar Audi niet heel onderscheidend was op het gebied van interieur.

De kloof met de nieuwe SQ5 is groot, maar niet immens. Waar de A6, A7 en A8 over dubbele displays beschikt en daarmee een stapje verder gaat, heeft de SQ5 nog een tablet-schermpje en veel fysieke knoppen. Qua ergonomie allemaal prima. Toch weet je dat Audi beter spul in huis heeft. Het is persoonlijk of je je hier aan stoort. De nieuwe Q3 heeft wél de laatste interieurstyling van Audi meegekregen. Audi-rijders die dit ervaren als een hekelpunt zullen voor de kleinere Q3 moeten opteren of toch wachten op een nieuwe generatie Q5, wat echt nog wel een aantal jaren zal duren.





Techniek

Met de facelift ging de SQ5 TDI van 313 pk naar 326 pk. De SQ5 kwam er ook als TDI Plus met 340 pk en 700 Nm koppels. De kleine verschillen in vermogen maakten voor eigenaren niet zozeer uit. Tuners en chipboeren wisten wel raad met de 3.0 V6 TDI en meer vermogen uit het blok halen vereiste geen rocket science. In de nieuwe SQ5 TDI is de diesel goed voor 347 pk en 700 Nm. Een kleine stijging ten opzichte van de TDI Plus. Het vorige model had een achttraps TipTronic automaat. De nieuwe komt met een S Tronic. Ook hier is er sprake van acht versnellingen.





Conclusie

Een SUV die alles kan, zonder dat het van de daken schreeuwt dat ‘ie alles kan. Een Audi die heel saai samengesteld kan worden, terwijl 700 Nm klaarstaat om aangesproken te worden. Het zal niet ieders ding zijn wat Audi met de nieuwe SQ5 TDI heeft gedaan. Aangezien Porsche is gestopt met het aanbieden van diesels kunnen Macan dieselrijders deze SQ5 TDI overwegen. De nieuwe variant is een kleine vooruitgang op zijn voorganger. Het koppel is in vergelijking met de oude SQ5 TDI Plus gelijk gebleven en het interieur heeft ook geen megastappen gemaakt. Aan de andere kant valt het te prijzen dat Audi, ondanks de nasleep van het Volkswagen-dieselschandaal, de SQ5 naast een benzinemotor weer een diesel geeft voor klanten die daar behoefte aan hebben.