Elon Musk geeft toe: ‘Tesla was er bijna geweest’

In de periode dat het niet goed ging met de Amerikaanse autofabrikant ging het écht niet goed.

Het was een spannend jaar voor Elon Musk en zijn Tesla. Het was het jaar dat de productie van de Model 3 groots in gang werd gezet. Dat ging zeker niet zonder slag of stoot. Er waren problemen met de productie en de financiële cijfers van het automerk zagen er een tijdje ook niet rooskleurig uit.

Op een dieptepunt werd bekend dat Tesla meer dan 6.500 dollar per minuut uitgaf. Dat was in mei van dit jaar. De Amerikanen wisten uit die enorme put te komen, want in oktober werd bekend dat Tesla zowaar winst had gemaakt. In een interview met Axios, een nieuwsprogramma van HBO in de Verenigde Staten, geeft Elon Musk toe dat het kantje boord was voor Tesla. De problemen met de productie van de Model 3 heeft het merk bijna de kop gekost, aldus Musk in het interview. “Als we niet snel ingegrepen hadden, was Tesla ten dode opgeschreven.”

Dit was de periode dat Musk zeven dagen per week was te vinden in en om Tesla. Hij sliep zelfs in de fabriek in Freemont. Elon kijkt liever niet terug op deze periode. In het interview spreekt de CEO over een pijnlijke tijd die zowel zijn hersenen als zijn hart niet goed hebben gedaan.

De problemen met de productie behoren nu tot de verleden tijd. De uitdaging waar Tesla nu mee te maken heeft is op het gebied van logistiek. Gelukkig voor Musk ligt de druk een stuk lager in vergelijking met eerder dit jaar.