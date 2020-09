Dit betaal je voor een abonnement op de Lynk & Co 01 in Nederland - Autoblog.nl

Volvo’s Chinese zustermerk Lynk & Co komt eindelijk naar Nederland.

Na Polestar komt er nu een tweede zustermerk van Volvo naar Nederland: Lynk & Co. Polestar pakte het al anders aan dan traditionele merken, met online bestellen en hippe ‘Spaces’. Lynk & Co kiest echter voor een nog minder traditionele aanpak. Deze auto koop je namelijk niet, je neemt er een abonnement op.

Lynk & Co 01

Lynk & Co heeft al een heel scala aan modellen gepresenteerd, maar vooralsnog komt er maar één model naar Nederland. Dat is de 01. Aan de naamgeving zijn er in ieder geval niet al te veel brainstormsessies verspild. Dat hopen we in ieder geval. De 01 is een oude bekende, want het model kregen we al in 2016 voor het eerst te zien. Wouter mocht de auto in 2018 vervolgens in levende lijve aanschouwen in Amsterdam. Binnenkort is de auto dan eindelijk te krijgen in Nederland.

Kiezen

De Lynk & Co 01 is ideaal voor mensen die niet kunnen kiezen. Je hoeft namelijk bijna niets te kiezen. De enige keuzes die je moet maken is tussen hybride en plug-in hybride en tussen blauw en zwart. Opties aanvinken is ook niet aan de orde, want alles wat Lynk & Co nodig vindt zit standaard op de auto. We zijn wat dat betreft dus weer bijna terug bij de T-Ford.

Zowel de plug-in als de normale hybride beschikken over een 1.5 driecilinder. In het geval van de PHEV ligt het systeemvermogen op 261 pk. Ga je voor de reguliere hybride, dan heb je maximaal 197 pk tot je beschikking. De PHEV heeft een elektrische actieradius van 70 km.

Abonnement

We zullen jullie niet langer in spanning laten wat betreft de kosten. Een abonnement op Lynk & Co kost €500 per maand. Verzekering en onderhoud zijn daarbij inbegrepen. Net als bij Polestar kan dat onderhoud gewoon bij de Volvo-dealer. Het abonnement is maandelijks opzegbaar. Het idee is dat je er ook weer geld mee kunt verdienen, door de auto te delen met anderen. Voor dat laatste hoef je geen fysieke sleutel te overhandigen: je kunt gewoon een digitale sleutel delen via je telefoon.

Er is ook nog aan andere abonnement. Dit is gratis en daarbij betaal je alleen als je de auto gebruikt. Mocht je de auto toch per se willen kopen: ook dat kan nog steeds. Lynk & Co vermeldt alleen nog niet wat je dan moet betalen.

Aan dealers doet Lynk & Co niet. Spaces ook niet. Toch willen ze fysiek aanwezig zijn. Daarvoor hebben ze weer wat anders bedacht: clubs. Daar kun je een drankje doen, winkelen en andere mensen uit de ‘community’ ontmoeten. De eerste club van Lynk & Co wordt geopend in Nederland, om precies te zijn Amsterdam. Dat zal eind volgende maand gebeuren. Daarna zullen andere grote Europese steden volgen. De eerste auto’s zullen in april 2021 beschikbaar zijn.