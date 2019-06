Zo scoor je een nieuwe Renault met waanzinnig voordeel

Direct wegrijden in een nieuwe Renault met deze aantrekkelijke actie. Dat klinkt goed!

Een nieuwe auto aanschaffen is een grote beslissing. Maar wanneer je eenmaal hebt gekozen dan heb je geen zin om lang te wachten. Het proces van een nieuwe auto configureren en bestellen kan zomaar enkele maanden in beslag nemen. Wat dat betreft kan een auto uit voorraad een mooie oplossing zijn. Renault heeft de oplossing! De Franse autofabrikant heeft een toffe actie lopen op bijna al haar voorraadmodellen. Het mooie is dat deze compleet nieuwe auto’s ook al voor je geconfigureerd zijn.

Tot en met 30 juni krijgen klanten namelijk de kans om een nieuwe auto uit voorraad te kopen met extra voordeel oplopend tot 3.700 euro, zolang de voorraad strekt. De actie is van kracht op het brede gamma van het merk. Of je nu een compacte auto als een TWINGO, een hatchback als een CLIO of MEGANE, of juist een hogere auto als de CAPTUR overweegt. Dan is er ook nog keuze in modelvarianten, zoals een CLIO of een CLIO Estate. De overstap naar een volledig elektrische auto kan eveneens gemaakt worden door te kiezen voor een ZOE uit voorraad.

Via de website van het merk zijn alle voorraadmodellen te bekijken.

Daar kan geselecteerd worden op persoonlijke wensen. Zo kan een budget worden opgegeven, welk model of modellen je overweegt en of je zoekende bent naar een benzine, diesel of elektrische auto. Omdat het aanbod zo groot is, is de kans wat dat betreft groot dat de nieuwe Renault die jij in je hoofd had beschikbaar is als voorraadauto. Het gaat hier letterlijk om tientallen pagina’s aan voorraadauto’s. Daarom is het handig dat je van elke auto direct een korte beschrijving vindt, zo kun je zien hoe de auto geconfigureerd is. Bijvoorbeeld of je te maken hebt met een automaat of een handgeschakelde versie, of dat de auto een achteruitrijcamera heeft of een bijzondere kleur.

Je ziet direct bij elke auto het voordeel van deze actie. Duidelijker kan niet. Wie voor 30 juni beslist kan deze zomer al een nieuwe Renault rijden met een aantrekkelijke deal. Surf naar de site van Renault voor meer informatie en het actuele aanbod.