Verstappen: “sommige penalty’s móeten worden gegeven”

Kleine jongens worden groot.

Het incident tussen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Canada is nog altijd het gespreksonderwerp van de dag. In aanloop naar de Grand Prix van Frankrijk hebben de internationale media ook Max Verstappen gevraagd naar zijn mening over het voorval. Verstappen, die zelf regelmatig aan het ontvangende eind heeft gestaan, zegt het niet eens te zijn met de straf, maar begrijpt wel dat de penalty is uitgedeeld.

Verstappen denkt dat het een foute zet is geweest van de wedstrijdleiding om Vettel een penalty te geven voor de manier waarop hij terugkeerde op het asfalt.

“In general if you’re going to award a penalty maybe don’t do it in the race. It ruins the whole excitement of Lewis catching Seb and fighting for the win. When you look back at it, the first mistake that happened was Seb went off the track but then he rejoined, he didn’t do anything. He was not blocking Lewis on purpose. Why they gave him the penalty was wrong.”

Desondanks ziet hij de achterliggende reden dat de stewards besloten een tijdstraf van vijf seconden te geven aan de viervoudig wereldkampioen. Volgens Verstappen zijn de handen van de wedstrijdleiding in sommige gevallen gebonden en kunnen ze niets anders. Hij kan het weten: de 21-jarige Nederlander heeft zelf een weekend meegelopen tijdens een Formule E-race in Marrakesh.

“I think they do realise what’s happening but sometimes they can’t give another penalty because it’s written in the rulebook exactly like that, that they have to give this penalty. Sometimes they don’t want to, but they have to. I read a few comments that some stewards they got bad language messages on Twitter and stuff which is not fair. They are trying to do their job in the best possible way and it’s not fair to say they did a bad job. I think it’s good to look at the rulebook and what we can change/take out.”