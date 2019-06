Strakke premium crossover is nu nog strakker en meer premium

Al drie generaties heel erg fraai.

Het is eigenlijk best vreemd dat de crossovers Cadillac niet meer aanslaan dan dat ze op dit moment doen. Natuurlijk heeft ons ongastvrije belastingklimaat er wat mee te maken. Al sinds de SRX in 2005 is Cadillac voorzien van een échte crossover, die absoluut is gericht op asfaltkwaliteiten.

De SRX was niet eens lomp groot en stuurde uit de kunst. Minimaal op Europees niveau. De enorme motoren waren dat helaas niet. Van de SRX zijn er twee generaties, waarvan de laatste generatie gelijk was aan de doodgeboren Saab 9-4X. De opvolger van de SRX is de XT5, een model dat ook verkrijgbaar is in Nederland.

De Cadillac XT5 loopt al weer mee sinds 2015. Hoog tijd voor een opfrisbeurt, dus. Vandaag wordt het populaire model van Cadillac voorzien van een heuse facelift. Je kan direct zijn of je met een oude of nieuwe XT5 van doen hebt. De oude heeft namelijk een grille met zwaar verchroomde horizontale spijlen. Bekijk hieronder de verschillen:

Cadillac XT5 (‘oud’)



Cadillac XT5 (Nieuw)



De ware XT5-freak ziet meteen dat de auto voorzien is van gloednieuwe spiegels en een compleet andere achterspoiler. Ze zijn aangepast om het interieur van de XT5 stiller te maken. Het interieur is ook op details aangepast. Zo is het infotainment-systeem vernieuwd en is er een nieuwe Bose geluidsinstallatie met 14 speakers aanwezig.

Onder de kap vingen we een 2.0 viercilinder met cilinderuitschakeling. In plaats van te strooien met vermogenscijfers, geeft Cadillac aan dat het maximum koppel precies 350 Nm bedraagt en de motor gekoppeld is aan een negentraps automaat. Daarnaast legt het Amerikaanse merk de nadruk op het feit dat de XT5 een stuk veiliger is dan voorheen. Er zijn 14 verbeterde passieve én actieve veiligheidsfeatures aan boord van de nieuwe XT5. Vooralsnog is deze gefacelifte XT5 alleen voor de Chinese markt bedoeld, maar de kans is aannemelijk dat de Amerikaanse en Europese XT5 een zelfde behandeling ondergaat.