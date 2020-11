Zó snel is de Toyota GR Yaris op de Nürburgring - Autoblog.nl

De Toyota GR Yaris Nurburgring ronde tijd is bijzonder indrukwekkend en belooft veel goeds.

Ondanks dat het niet heel erg relevant is, hoop je dat jouw favoriete auto het goed doet op de Nordschleife van de Nürburgring. Het is zo’n circuit waarbij alle disciplines bij elkaar komen. Een auto die goed presteert op de ‘Ring, is overigens het algemeen een prettige straatuato, in tegenstelling tot wat James May ook beweert.

GR Yaris

Bij de Toyota GR Yaris zijn we uiteraard heel erg benieuwd enerzijds, en maakt het anderzijds niet uit. De GR Yaris lijkt namelijk alle ingrediënten in zich te hebben om tot een toekomstige klassieker gebombardeerd te kunnen worden. Zo’n zwaar aangepaste B-segment hatchback gaan we waarschijnlijk nooit meer zien. Totdat Renault besluit weer een Clio V6 op de markt te gaan brengen.

GR Yaris op de Nurburgring

Maar hey, het is een snelle auto, dus we willen een tijd! Hoe snel is de Toyota GR Yaris op de Nurburgring? Wij hebben het antwoord: 7:56! Voordat je meteen op tafel springt en dansjes gaat doen, het is een zogenaamde ‘BTG’-tijd. BTG staat voor Bridge To Gantry en is dus een tijd de je kan rijden tijdens een Touristenfahrt.

De tijd is sneller dan voormalig Hot Hatches als een Audi RS3 en BMW M135i, als we Fastest Laps mogen geloven. Nu moeten we heel eerlijk bekennen dat de tijden niet te vergelijken zijn: andere omstandigheden, ander verkeer en vooral: andere coureurs. Ook is een BTG-tijd dus ZONDER het grote rechte stuk, waar krachtige auto’s iets tijd kunnen winnen.











Captain Gaskrank

De tijd is niet neergezet door een professionele coureur die er van Toyota een paar mocht kort rijden. Een zekere Captain Gaskrank was de bestuurder. Op een gegeven ogenblik haalt de beste man twee Nissan GT-R’s in. Ook waren de omstandigheden lang niet perfect: koud en nat. Kortom, de potentie is er zeker. Voor nu is het tijd om te kijken naar het rondje:

De Toyota GR Yaris is zeer beperkt verkrijgbaar voor de ‘scherpe‘ prijs van 50.495 euro. Dat is de prijs voor het ‘Premium’-model. De Performance (die je op de video ziet), kost 52.995 euro.