Speciale Bugatti Chiron kost precies 2.880.000 euro - Autoblog.nl

De speciale Bugatti Chiron les Legendes Du Ciel is erg duur, maar ook heel erg gaaf.

Bugatti is lekker bezig met de Chiron. Net als bij zijn voorganger, de Veyron, zijn we op het punt aanbeland dat er lekker veel speciaaltjes aankomen. Sterker nog, net als bij de Mazda MX-5 (en Audi TT) moet je straks je best doen om een niet-special edition te vinden.

In het geval van deze Bugatti Chiron Les Legendes Du Ciel zou het oprecht zonde zijn om ‘m te laten schieten. Het is namelijk een bijzonder gave uitvoering. De auto is een eerbetoon aan de piloten van de jaren ’20, 100 jaar geleden. In de jaren ’20 was het niet ongebruikelijk dat Bugatti coureurs ook voor de luchtmacht vlogen.

Denk aan Albert Divo, Robert Benoist en Bartolomeo Constantini. Andersom werkte het ook zo: vliegenier Roland Garros reed Bugatti. Zo kon hij op de weg net zo snel zijn als in de lucht.

Rijdende hoedtik

Je moet deze Bugatti Chiron Les Legendes Du Ciel zien als een soort rijdende hoedtik naar de exentrieke playboys en racende jonkheren uit die tijd. De speciale Chiron is gespoten in de kleur Gris Serpent, die gelijkenissen moet vertonen met de kleur van vliegtuigen uit de jaren ’20. We wisten niet dat dat matkleurige vliegtuigen toen een dingetje waren.

Het grijs wordt afgewisseld met de hoogglans witte striping over het midden van de auto. Verder zijn er zwarte velgen, zwarte grille en zwarte Inconel-uitlaten. Bij het voorwiel zien we een Franse vlag, want Bugatti is zo Frans als Jacques Brel Belgisch is.

Interieur

Het interieur is meer jaren ’20, dankzij de kleurstelling (alles caramel-kleurig) en het vele gebruik van zacht leder. In de hoofdsteunen zitten Les Legendes Du Ciel-afbeeldingen. In de deurpanelen kun je tekeningen aanschouwen met jaren ’20 vliegtuigen en uiteraard jaren ’20 Bugatti’s.

De hele speciale Chiron is gebaseerd op de Bugatti Chiron Sport. Er zullen er slechts 20 gewouwd gaan worden, wat relatief veel is in vergelijking met de speciale modellen op basis van de Bugatti Veyron. Voordat de fiscus zijn plasje erover doet, is de prijs 2.880.000 euro per stuk.