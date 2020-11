Prijs Toyota GR Yaris véél lager dan verwacht! - Autoblog.nl

Good nieuws! De prijs van de Toyota GR Yaris.

Het is misschien wel het bommetje waar het meest naar uitkijken: de Toyota GR Yaris. Het is het rijdende bewijs dat een leuke auto niet wordt bepaald door vermogen, aantal cilinders, topsnelheid of aandrijving. Nee, het gaat erom hoeveel werk (en liefde) een stel ingenieurs in een auto hebben kunnen en mogen steken.

Voorganger

Bij de de Toyota GR Yaris was dat vanaf het begin al duidelijk. Het begon al met zijn voorganger: de Toyota Yaris GRMN. Bij die auto was engineering belangrijker dan topvermogen. Het resultaat: misschien wel de leukste auto in zijn klasse zonder de snelste te zijn. Maar we zijn nu aan het treuzelen, want wat is nu de prijs van de Toyota GR Yaris?

Prijs Toyota GR Yaris

Het valt of staat een beetje met de prijs. Als deze veel te hoog is, houdt het eigenlijk een beetje op. We kregen destijds de indicatie dat de prijs zo’n 60 mille zou worden. Dat is een fiks bedrag, maar niet onontkomelijk. In Nederland zijn auto’s nu eenmaal duurder. Maar er is goed nieuws: de prijs van de Toyota GR Yaris is ongekend scherp! Voor 50.495 euro staat deze voor de deur!

Prijs Toyota GR Yaris Performance

Die 50.495 is de prijs voor de Toyota GR Yaris Premium (afbeeldingen boven). Dat is de luxe versie waar in principe alle luxe dingetjes aanwezig zijn die je mag verwachten van een auto uit een paar segmenten hoger. Je wilt echter de Toyota GR Yaris Performance. Die heeft alle luxe van de Premium, maar dan krijg je 18″ gesmede velgen, Michelin Pilot 4S banden, rode remklauwen, speciale motorafdekking, extra straf ‘GR Circuit Suspension’ en een mechanisch sperdifferentieel op de vóór- en achteras. Aangezien een setje gesmede velgen al gauw 2 mille kost aftermarket: altijd doen!

Zuiniger dan verwacht

De reden voor de lagere prijs is simpel: het verbruik van de auto valt lager uit dan verwacht. De 1.6 3-cilinder turbo is dus aan de ene kant in staat om 261 pk en 360 Nm te leveren, anderzijds kun je met de opgefokte twaalfklepper zuinig rijden. Nu de prijs van de Toyota GR Yaris bekend is, zou je kunnen zeggen: nu wil ik er ook een bestellen!

Mocht je net als autobloglezer @tge2 de GR Yaris al besteld hebben, dan is er goed nieuws. De auto arriveert in december. Heb je de auto nog niet besteld, wees er snel bij, want de levering voor volgend jaar is beperkt.