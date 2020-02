Hyundai wordt meer premium dan Mercedes

De rollen zijn binnenkort omgedraaid.

Gisteren publiceerden we een artikel over de Mercedes-Benz X-Klasse. Ondanks alle goede bedoeling zag Das Haus er geen heil c.q. geld in. Op zich ook wel logisch, want met 15.300 verkochte exemplaren in 2019 (wereldwijd!) is de auto minder populair dan andere niche Mercedessen, zoals de extreem succesvolle G-Klasse.

Compacte pickups

De markt voor compacte pickups is vrij groot. De compacte pickup is namelijk voor veel groepen interessant. De compacte pickup is inzetbaar als particuliere bedrijfsauto, bedrijfsauto voor het MKB of een eenvoudige auto voor een enorme vloot. Nog een voordeel is dat de eisen die gesteld worden aan een compacte pickup wereldwijd min of meer hetzelfde zijn als het aankomt op ruimte, aandrijving prijs en uitvoering.

Premium

Wat dat betreft is het logisch dat Mercedes-Benz het op zijn minst geprobeerd heeft. Voor hetzelfde geld (of beter gezegd, minder geld) waren de verkoopcijfers florsisanter en kon Daimler gemakkelijk wat extra cash binnen hengelen. Zoals duidelijk: Mercedes faalde. Maar waarom zal Hyundai het dan wel gaan lukken? Het antwoord lijkt gek genoeg te maken te hebben met de hoeveelheid ‘premiumness’.

Testfase

Hyundai gaat zich nu ook bezighouden met pick-ups. Het gigantische Zuid-Koreaanse merk is uitgegroeid van Pony-bouwers tot een automotive wereldspeler van formaat. Hyundai liet de eerste ideeën al zien in 2015. Dat denderen ze met de Santa Cruz Concept. Op dit moment is Hyundai druk aan het testen met de pick up.

Ambitieus

In tegenstelling tot de Mercedes-Benz X-Klasse is Hyundai behoorlijk ambitieus met het project. Ook kiest Hyundai hoogstwaarschijnlijker duidelijker een richting. De Santa Cruz moet een luxe en geraffineerd werkpaard worden. Eigenlijk precies het omgekeerde van de X-Klasse. Qua design moet je denken aan een combinatie van de Santa Cruz Concept en de huidige Santa Fe. De nieuwe pickup gaat ook gebouwd worden in Alabama, waar de Santa Fe ook van de band rolt.

Platform

Het minst duidelijk is voorlopig nog de techniek. Hyundai kan namelijk twee kanten op. Ze kunnen een Santa Fe pakken en daar een pick-up achterkant aan zetten. Een andere optie is om de auto te bouwen op een ladderchassis en dat alleen de uiterlijke kenmerken overeen komen met de Santa Fe.

Motoren

Ook qua motoren kan de Santa Cruz tappen uit het Santa Fe vaatje. Qua benzinemotoren kunnen de 2.4 en 2.0 turbo viercilinders gebruikt worden. Echter, in dit segment van de markt zijn dieselmotoren nog altijd populair. Hyundai heeft een 2.0 (180 pk) en 2.2 (200 pk) diesel voor de Santa Fe.

Zes in lijn!

Maar het wordt nog mooier en nog meer premium. Een goede gegadigde voor de Santa Cruz zou de nieuwe Smartstream D motor zijn. Dit is een zes-in-lijn dieselmotor met 274 pk en 588 Nm. Op dit moment wordt deze motor alleen gebruikt in de Genesis GV80. Hyundai heeft al aangegeven dat men de motor in meer auto’s wil gaan leveren. Wat dat betreft kunnen we 1 plus 1 tellen.

De datum van de onthulling voor de Santa Cruz is nog niet bekend.